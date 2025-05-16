Росія спробує затягнути час: експерт про ризики тимчасового перемир’я для України

Війна / © Associated Press

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Росія може погодитися на переговори про перемир’я, але ймовірно розглядатиме їх як тактику для затягування часу. Ключову роль у цьому процесі відіграватимуть позиція України та реакція міжнародних партнерів.

Таку думку в етері РБК-Україна висловив політолог Ігор Рейтерович.

За словами експерта, у разі погодження Росії на 30-денне перемир’я буде визначено конкретну дату, коли воно має розпочатися. Також він зауважив, що воно не буде контролюватися виключно Росією чи Україною.

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Як зазначив Рейтерович, в такому разі доведеться залучати треті сторони, які будуть визначати, яка зі сторін порушує домовленості. Також міжнародні партнери будуть робити висновки про те, хто саме порушує перемир’я.

Політолог акцентував на тому, що жодна з країн, які підтримують Україну, не звинувачувала її в порушенні якихось домовленостей.

«Врешті-решт зверніть увагу, що жодна з країн, які на боці України, жодним словом не звинуватила Україну в якихось порушеннях: великоднього перемир’я чи так званого перемир’я на ці травневі свята, які були на Росії. Ніхто про це не говорив, навпаки — говорили про порушення з боку РФ», — зауважив експерт.

За словами Рейтеровича, вважається, що контроль за дотриманням перемир’я мали:

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американці;

турки, які заявили про готовність це зробити;

частина європейців.

Однак, експерт каже, що досягти домовленостей про режим тиші навряд чи вдасться.

На його думку, Росія спробує знайти варіант, який дозволить їй затягнути час, а не зупинити бойові дії.

«Я більше схиляюся до того, що росіяни спробують утнути щось таке, що дозволить їм затягнути час. Я не думаю, що вони відкинуть будь-які розмови. Вони спробують пограти в гру, розтягнути це в часі. І скоріше за все, в них буде ця спроба. Далі все залежить від України — захочемо ми в це грати чи ні», — зауважив експерт.

Нагадаємо, в Стамбулі 16 травня відбулася зустріч української та російської делегацій щодо припинення вогню.

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Під час перемовин російська сторона висунула низку умов, які українська делегація вважає неприйнятними.

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