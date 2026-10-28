«Росія стає нецікавою»: Портников пояснив, чому Китай не готовий утримувати Кремль

Дональд Трамп, Путін та Сі Цзіньпін / © ТСН

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Президент США Дональд Трамп може бути зацікавлений у домовленостях із Путіним, однак не сприймає себе як молодшого партнера російського диктатора.

Про це політичний оглядач Віталій Портников розповів у етері Еспресо, аналізуючи можливі відносини між Дональдом Трампом, Путіним і лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

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За словами журналіста, інтереси Росії та Китаю частково збігаються в контексті протистояння зі Сполученими Штатами. Проте економічні інтереси Пекіна значно ширші, ніж співпраця з Москвою.

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Китай зацікавлений у постачанні дешевих російських нафти й газу, але водночас залежить від доступу до американського та європейського ринків.

«Якщо немає дешевого газу, Росія стає нецікавою», — зазначив Портников.

Він звернув увагу на те, що Москва та Пекін досі не узгодили остаточних умов постачання газу газопроводом «Сила Сибіру». Китай прагне отримувати російський газ за вигідними для себе цінами й не готовий платити за нього за міжнародними тарифами.

Портников також пояснив, що американський президент не сприйматиме себе як підлеглого партнера російського диктатора. На думку оглядача, Трамп переконаний у власному лідерстві, зокрема з огляду на економічний і військовий потенціал США.

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«Трамп може сприяти Путіну, але він не бачить себе молодшим партнером. Він вважає, що він головний у цій трійці», — пояснив журналіст.

Окремо політичний оглядач звернув увагу на ставлення спецпосланця президента США Стіва Віткоффа до Путіна.

На думку Портникова, Віткофф може розглядати Росію передусім як джерело потенційного прибутку. Журналіст припустив, що фінансові інтереси можуть пояснювати прихильне ставлення американського представника до російського керівника.

«Віткофф бачить у Путіні мішок із грошима», — заявив Портников.

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Портников також наголосив на відмінностях між політичними системами Росії та західних країн. За його словами, російське керівництво не розуміє принципу незалежності судової влади, коли рішення судів не залежать від політичної волі керівництва держави.

«Вони вважають, що весь світ влаштований так само, як Росія, що просто люди граються. А насправді все це декорація. Вони щиро в цьому впевнені», — підсумував журналіст.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп і диктатор Путін поставили лідера Китаю Сі Цзіньпіна в незручне становище, висловивши зацікавленість у тристоронньому саміті.

Ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай має достатньо важелів впливу на Росію, щоб спонукати Кремль припинити війну проти України.

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