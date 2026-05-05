Росія стратегічно програла війну, але не зупиниться: адмірал НАТО розкрив наміри Кремля

Росія вже зазнала стратегічної поразки у війні проти України, однак це не означає її швидкого завершення.

Колишній голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер сказав про це «24 Каналу».

За його словами, Москва не змогла реалізувати жодної з ключових цілей, які ставила перед початком повномасштабного вторгнення.

«Я вважаю, що стратегічно росіяни програли цю війну. Адже якщо подивитися на те, чого вони хотіли досягти, то вони не досягли жодної зі своїх стратегічних цілей», — наголосив Бауер.

Провал планів Москви

Він звернув увагу, що навіть після років війни Росія не змогла повністю захопити Донецьку та Луганську області, що також свідчить про провал її планів.

Адмірал нагадав, що на початку вторгнення російські війська змогли швидко просунутися, однак Україна згодом переломила ситуацію.

«Українці повернули собі за період із квітня до вересня 2022 року 50% території, яку росіяни спочатку захопили. Це було вражаюче», — зазначив він.

Росія програла стратегічно, але продовжує воювати

Бауер також підкреслив, що перебіг війни міг бути іншим, якби партнери швидше надали необхідне озброєння.

«Я переконаний, що якби ми тоді надали Україні всі системи озброєння, які згодом передали, то війна зараз перебувала б на зовсім іншому етапі», — додав адмірал.

Окремо він акцентував на масштабних втратах Росії, які, за його оцінками, вже перевищили мільйон осіб убитими та пораненими.

«Зараз кількість втрат із російської сторони вражає. Це дуже багато. Мовиться про понад мільйон вбитих або поранених солдатів», — сказав він.

Попри це, за словами Бауера, Росія продовжує війну, адаптувавши економіку під військові потреби.

«Росіяни перейшли на військову економіку… вони виробляють більше, ніж їм потрібно для війни проти України», — зазначив він.

Водночас така модель, на його думку, не створює довгострокової цінності для країни.

Адмірал також пояснив, чому не очікує швидкого завершення війни. Серед причин він назвав відсутність досягнутих цілей Кремля, функціонування військової економіки та ризики внутрішньої нестабільності після повернення сотень тисяч військових.

«Я не бачу жодних ознак того, що Путін хоче зупинити війну», — підсумував Бауер.

За його словами, нині стимули для припинення бойових дій з боку Кремля «фактично дорівнюють нулю».

