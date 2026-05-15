Росія стрімко переозброюється і готується до нападу на країни НАТО: названо критичний рік

Володимир Путін. / © Associated Press

Переозброєння Російської Федерації наближається до певної межі. Країна-агресорка може отримати можливість нападу на країни НАТО вже у найближчі роки.

Про це заявив генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр в інтерв’ю газеті Süddeutsche Zeitung.

«Різні показники — озброєння, збільшення чисельності особового складу, економічні та політичні зміни — вказують на одну дату: 2029 рік. Чи може це статися раніше? Так», — відповів німецький генерал на запитання, чи може Кремль атакувати НАТО.

З його слів, «проблема у Москві і ніде більше». Саме тому, каже Броєр, Німеччині зараз потрібна так звана «здатність битися сьогодні ввечері» — тобто здатність бути готовою до негайного розгортання. Крім того, необхідні збільшення можливостей до 2029 року та технологічна перевага до 2035 року.

Водночас його британський колега Річард Найтон наголосив на тому, що точну дату передбачити важко. Втім, «тенденція очевидна: загроза посилюється». Окрім того, з його слів, Росія веде бойові дії в Україні і «робить висновки з цього досвіду».

«Чим ближче ви до російського кордону, тим більше ви це відчуваєте», — додав він.

Нагадаємо, Державна дума Росії ухвалила законопроєкт, що надає Володимиру Путіну повноваження на проведення екстериторіальних військових операцій для захисту своїх громадян за кордоном, який раніше був внесений 10 березня.

На думку ISW, «нульова фаза» такої підготовки в Росії вже почалася: перебудовуються військові округи, створюються бази на кордоні з Фінляндією, а в Європі фіксуються диверсії, глушення GPS та інші провокації.

Дата публікації 20:57, 10.05.26

