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Росія створює "свою" африканську еліту: в ГУР розповіли, що задумав Кремль
Росія активно використовує освіту та спорт для впливу на Африку. ГУР попереджає: Кремль створює лояльну до Москви «еліту».
Росія посилює свій вплив в Африці, використовуючи освітні та молодіжні програми як інструменти для створення лояльної до Кремля «еліти».
Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.
Росія й надалі надає пільгові місця в своїх університетах, які оплачуються за державний кошт, для студентів з Африки, зосереджуючись переважно на таких напрямах, як сільське господарство, інженерія, педагогіка й медицина. Найближчим часом планують відкривати курси російської мови в африканських вишах і узгоджувати навчальні програми відповідно до російських стандартів.
Таким чином Кремль намагається посилити свій ідеологічний вплив на освітню сферу континенту. Крім того, РФ приділяє увагу роботі з молоддю через спортивні ініціативи.
«Африканська освіта й спорт дедалі активніше використовуються державою-агресором як інструменти гібридного впливу з прицілом на формування нового покоління політичних і управлінських еліт, лояльних до кремля», — зазначив Юсов.
Нагадаємо, Росія активно вербує африканців, обіцяючи їм вигідні умови та високі заробітки, однак замість роботи їх відправляють воювати проти України.
У травні стало відомо, що в полон до Збройних сил України потрапили африканці. Уряд Того офіційно визнав, що це їхні громадяни — здебільшого студенти, яких російські структури заманили під виглядом освітніх стипендій.
Також у грудні 2024 року Головне управління розвідки Міноборони України повідомило про вербування Росією найманців з Алжиру для участі у війні проти України.