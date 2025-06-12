ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1024
Час на прочитання
2 хв

Росія створює "свою" африканську еліту: в ГУР розповіли, що задумав Кремль

Росія активно використовує освіту та спорт для впливу на Африку. ГУР попереджає: Кремль створює лояльну до Москви «еліту».

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Андрій Юсов

Андрій Юсов

Росія посилює свій вплив в Африці, використовуючи освітні та молодіжні програми як інструменти для створення лояльної до Кремля «еліти».

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Росія й надалі надає пільгові місця в своїх університетах, які оплачуються за державний кошт, для студентів з Африки, зосереджуючись переважно на таких напрямах, як сільське господарство, інженерія, педагогіка й медицина. Найближчим часом планують відкривати курси російської мови в африканських вишах і узгоджувати навчальні програми відповідно до російських стандартів.

Таким чином Кремль намагається посилити свій ідеологічний вплив на освітню сферу континенту. Крім того, РФ приділяє увагу роботі з молоддю через спортивні ініціативи.

«Африканська освіта й спорт дедалі активніше використовуються державою-агресором як інструменти гібридного впливу з прицілом на формування нового покоління політичних і управлінських еліт, лояльних до кремля», — зазначив Юсов.

Нагадаємо, Росія активно вербує африканців, обіцяючи їм вигідні умови та високі заробітки, однак замість роботи їх відправляють воювати проти України.

У травні стало відомо, що в полон до Збройних сил України потрапили африканці. Уряд Того офіційно визнав, що це їхні громадяни — здебільшого студенти, яких російські структури заманили під виглядом освітніх стипендій.

Також у грудні 2024 року Головне управління розвідки Міноборони України повідомило про вербування Росією найманців з Алжиру для участі у війні проти України.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie