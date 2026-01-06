Росія створює «цифрове досьє» на мігрантів: МВС отримає повний контроль над даними іноземців Лід:

Мігранти в Росії / © Associated Press

Міністерство внутрішніх справ РФ затвердило перелік відомостей, які увійдуть до «цифрового профілю іноземного громадянина». Відповідний державний ресурс має запрацювати з 30 червня 2026 року.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України

Згідно з документами, до профілю вноситимуть дані про перетин кордону та перебування на території Росія, трудову діяльність, наявне майно й транспорт, податкову історію, освіту, медичні документи, контактні дані, а також результати тестів із російської мови. Фактично йдеться про повне цифрове досьє, яке дозволить державі відстежувати всі ключові аспекти життя мігранта.

Офіційно російська влада пояснює створення системи «спрощенням надання державних послуг» та «оптимізацією обміну інформацією» між відомствами. Водночас оператором ресурсу визначено саме МВС РФ, а до наповнення бази залучатимуть силові та наглядові органи.

Особливе занепокоєння викликає включення до профілю чутливих категорій інформації — від адміністративних правопорушень до даних про стан здоров’я. В умовах авторитарної системи це створює ризики тиску, дискримінації та використання персональних даних у репресивних цілях.

Експерти зазначають, що замість створення безпечних і прозорих умов для життя та роботи іноземців Росія вибудовує черговий механізм тотального нагляду. «Цифровий профіль» фактично посилює залежність мігрантів від держави та розширює інструменти контролю над ними.