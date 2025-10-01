Росія та Білорусь можуть завести ДРГ до Польщі: у ISW пояснили мету ворога

Польща пілся атаки дронами / © Getty Images

Росія та Білорусь можуть провести диверсійні операції спецпідрозділів проти критичної інфраструктури в Польщі та здійснити додаткові вторгнення безпілотників. Мета — звинуватити в цьому Україну.

Про це пише ISW.

Служба зовнішньої розвідки Росії 30 вересня безпідставно заявила, що Україна готується до атаки під чужим прапором проти критичної польської інфраструктури, щоб звинуватити Росію та Білорусь. Крім цього, СЗР заявила, що:

Головне управління військової розвідки України та польська розвідка розгорнуть до Польщі диверсійно-розвідувальну групу, що складається з громадян Росії та Білорусі з проукраїнського Легіону «Свобода Росії» та полку Кастуся Калиновського;

війська видадуть себе за російських та білоруських спецназівців на пресконференції після того, як польські сили безпеки їх захоплять, а проукраїнські війська звинувачуватимуть у цьому інциденті Росію та Білорусь;

Україна може одночасно здійснити «атаку» на критичну інфраструктуру в Польщі, щоб «підвищити громадський резонанс»;

українці намагаються скористатися нещодавнім вторгненням безпілотників у повітряний простір НАТО, щоб розпалити антиросійські настрої в Польщі, прискорити ескалацію війни та підбурити європейські країни до втручання у війну на користь України.

За припущенням Інституту, Кремль міг наказати СЗР опублікувати цю заяву, щоб уникнути відповідальності за можливу майбутню диверсійну операцію Росії та Білорусі проти Польщі. Відомство нерідко використовується для поширення необґрунтованих звинувачень у неминучих атаках у рамках дезінформаційних кампаній, спрямованих на послаблення підтримки України та посіяння сумнівів щодо характеру власних провокацій Росії проти країн-членів НАТО.

«Кремль, ймовірно, створює інформаційні умови, щоб звинуватити Україну в майбутніх атаках, які сама Росія може здійснити проти Польщі чи інших країн НАТО. Росія аналогічно звинуватила Україну 26 вересня у здійсненні нещодавніх вторгнень безпілотників у повітряний простір Польщі та Румунії з метою розпалювання війни між НАТО та Росією, попри те, що польські та румунські чиновники приписували ці вторгнення Росії», — завершили аналітики.

Раніше у РНБО застерегли через наміри Росії спробувати зайти на території Польщі, щоб перевірити реакцію НАТО. на міцність».

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко наголошує: Наришкін та СЗРФ фактично анонсували власні плани.

«Головна мета операцій з дронами в небі країн НАТО, а також можлива майбутня спроба заходу дрг росіян — перевірка реакції Альянсу, а також спроба впливу на суспільства Європи. Їх хочуть налякати і зменшити підтримку України. Не вийде», — запевняє Коваленко.