Росія та США можуть домовитись про перемир’я до 9 травня: заява Естонії

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур / © Associated Press

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Міністр оборони Естонії Ханно Певкур висловив занепокоєння тим, що Росія може укласти зі США якусь масштабну угоду про перемир’я напередодні 9 травня, та закликав до збільшення допомоги Україні.

Про це повідомляє The Guardian.

«У Брюсселі зараз сонячний ранок, але в Україні точно не так сонячно. Я лише два дні тому повернувся з Києва, тому дуже добре знаю, яка ситуація», — сказав Певкур, закликаючи партнерів посилити військову та фінансову допомогу для Києва.

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Міністр оборони додав, що є можливості швидко збільшити військову допомогу, якщо країни діятимуть рішуче.

Певкур також натякнув, що Москва може спробувати укласти більш масштабну угоду зі США напередодні святкування Дня перемоги в Росії 9 травня.

«Саме тому ми повинні пришвидшити постачання настільки швидко, наскільки це можливо», — акцентував естонський міністр.

Посадовець також відповів на запитання, чому він очікує руху в цьому напрямку.

«Я читаю знаки… Путін завжди надавав значення важливим датам. Візьміть, наприклад, 24 лютого. 23 лютого — день російської армії. Для Кремля дати завжди мають велике значення. Саме тому я вважаю, що і 9 травня, який для нас є Днем Європи, а для Росії — днем завершення Другої світової війни, вони, ймовірно, будуть прагнути використати, щоб укласти якусь угоду, оголосити перемир’я чи щось подібне», — розповів Певкур.

«Чи станеться це — я не знаю, це залежить від українців, а також, звісно, від Сполучених Штатів, які наразі сидять за столом переговорів», — додав він.

Очільник Міноборони Естонії також у цілому підтримав ідею створення «сил запевнення» в Україні. Водночас наголосив, що це не повинно зашкодити безпеці східного флангу НАТО, особливо в контексті запланованих великих військових навчань Росії восени.

«Ми маємо переконатися, що не потрапимо в якусь пастку», — сказав Певкур.

Він також зазначив, що «сили запевнення» не будуть миротворчою місією за Статутом ООН (стаття 7), і закликав до терпіння, поки військові планувальники розробляють деталі.

Нагадаємо, за даними Axios 11 квітня у Москві відбудеться зустріч спецпосланця президента США Стіва Віткоффа з президентом Росії Володимиром Путіним, на якій сторони говоритимуть про перемир’я у війні РФ проти України.