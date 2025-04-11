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Росія та США можуть домовитись про перемир’я до 9 травня: заява Естонії
Естонія занепокоєна можливим перемир’ям. Міністр оборони закликає посилити військову підтримку України.
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур висловив занепокоєння тим, що Росія може укласти зі США якусь масштабну угоду про перемир’я напередодні 9 травня, та закликав до збільшення допомоги Україні.
Про це повідомляє The Guardian.
«У Брюсселі зараз сонячний ранок, але в Україні точно не так сонячно. Я лише два дні тому повернувся з Києва, тому дуже добре знаю, яка ситуація», — сказав Певкур, закликаючи партнерів посилити військову та фінансову допомогу для Києва.
Міністр оборони додав, що є можливості швидко збільшити військову допомогу, якщо країни діятимуть рішуче.
Певкур також натякнув, що Москва може спробувати укласти більш масштабну угоду зі США напередодні святкування Дня перемоги в Росії 9 травня.
«Саме тому ми повинні пришвидшити постачання настільки швидко, наскільки це можливо», — акцентував естонський міністр.
Посадовець також відповів на запитання, чому він очікує руху в цьому напрямку.
«Я читаю знаки… Путін завжди надавав значення важливим датам. Візьміть, наприклад, 24 лютого. 23 лютого — день російської армії. Для Кремля дати завжди мають велике значення. Саме тому я вважаю, що і 9 травня, який для нас є Днем Європи, а для Росії — днем завершення Другої світової війни, вони, ймовірно, будуть прагнути використати, щоб укласти якусь угоду, оголосити перемир’я чи щось подібне», — розповів Певкур.
«Чи станеться це — я не знаю, це залежить від українців, а також, звісно, від Сполучених Штатів, які наразі сидять за столом переговорів», — додав він.
Очільник Міноборони Естонії також у цілому підтримав ідею створення «сил запевнення» в Україні. Водночас наголосив, що це не повинно зашкодити безпеці східного флангу НАТО, особливо в контексті запланованих великих військових навчань Росії восени.
«Ми маємо переконатися, що не потрапимо в якусь пастку», — сказав Певкур.
Він також зазначив, що «сили запевнення» не будуть миротворчою місією за Статутом ООН (стаття 7), і закликав до терпіння, поки військові планувальники розробляють деталі.
Нагадаємо, за даними Axios 11 квітня у Москві відбудеться зустріч спецпосланця президента США Стіва Віткоффа з президентом Росії Володимиром Путіним, на якій сторони говоритимуть про перемир’я у війні РФ проти України.