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Україна та Росія негайно розпочнуть переговори щодо припинення вогню – Трамп
Президент США Дональд Трамп після розмови з Путіним оголосив про початок переговорів між Росією та Україною щодо припинення війни.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія “негайно розпочнуть переговори” щодо припинення вогню.
Про це він повідомив одразу після телефонної розмови з Володимиром Путіним.
“Росія та Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і, що ще важливіше, про повне закінчення війни”, — заявив Трамп у зверненні. За його словами, умови перемовин мають узгоджуватися виключно сторонами конфлікту.
Трамп назвав розмову з Путіним “дуже доброю”, зазначивши, що тон і дух розмови були “відмінними”. Він додав, що за негативного сценарію не став би приховувати свою думку: “Я сказав би про це прямо зараз, а не пізніше”
Президент США також повідомив, що Росія висловила готовність до масштабної торгівлі зі США після завершення війни.
“У Росії є колосальні можливості для створення робочих місць та нарощування добробуту. Її потенціал — безмежний”, — підкреслив Трамп.
Він додав, що Україна може стати великим бенефіціаром цих процесів у контексті відновлення.
Про результати розмови з Путіним Трамп повідомив під час телефонних контактів з Володимиром Зеленським, Урсулою фон дер Ляйєн, Еммануелем Макроном, Джорджею Мелоні, Фрідріхом Мерцем та Александром Стаббом.
Крім того, Папа Римський, за словами Трампа, висловив зацікавленість у проведенні переговорів на території Ватикану.
“Нехай процес розпочнеться!” — завершив заяву президент США.
Нагадаємо, раніше завершилась розмова між диктатором Путіним і президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад дві години.