Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія “негайно розпочнуть переговори” щодо припинення вогню.

Про це він повідомив одразу після телефонної розмови з Володимиром Путіним.

Заява Дональда Трампа щодо переговорів з Путіним. / © Фото з відкритих джерел

“Росія та Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і, що ще важливіше, про повне закінчення війни”, — заявив Трамп у зверненні. За його словами, умови перемовин мають узгоджуватися виключно сторонами конфлікту.

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Трамп назвав розмову з Путіним “дуже доброю”, зазначивши, що тон і дух розмови були “відмінними”. Він додав, що за негативного сценарію не став би приховувати свою думку: “Я сказав би про це прямо зараз, а не пізніше”

Президент США також повідомив, що Росія висловила готовність до масштабної торгівлі зі США після завершення війни.

“У Росії є колосальні можливості для створення робочих місць та нарощування добробуту. Її потенціал — безмежний”, — підкреслив Трамп.

Він додав, що Україна може стати великим бенефіціаром цих процесів у контексті відновлення.

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Про результати розмови з Путіним Трамп повідомив під час телефонних контактів з Володимиром Зеленським, Урсулою фон дер Ляйєн, Еммануелем Макроном, Джорджею Мелоні, Фрідріхом Мерцем та Александром Стаббом.

Крім того, Папа Римський, за словами Трампа, висловив зацікавленість у проведенні переговорів на території Ватикану.

“Нехай процес розпочнеться!” — завершив заяву президент США.

Нагадаємо, раніше завершилась розмова між диктатором Путіним і президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад дві години.

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