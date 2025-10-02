Росія тисне на США ядерними погрозами та економічними стимулами: чого домагається Кремль

Володимир Путін і Дональд Трамп / © Associated Press

Росія намагається схилити США до нормалізації відносин, використовуючи ядерні погрози та економічні стимули. Водночас Москва відмовляється від переговорів з Україною та свідомо затягує війну.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу, що 1 жовтня заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив: третій раунд американо-російських переговорів для врегулювання «спірних питань» між країнами «обов’язково відбудеться до кінця осені», однак точну дату ще не визначено.

Рябков також зазначив, що Кремль очікує на відповідь президента США Дональда Трампа щодо ініціативи російського диктатора Володимира Путіна продовжити дію Договору про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Цей договір чинний від 5 лютого 2011 року, а Москва пропонує пролонгувати його ще на рік після завершення терміну — до 5 лютого 2026-го.

Заступник очільника МЗС Росії наголосив, що США мають або «рухатися до стабілізації» у відносинах із Москвою, або вступати у нові перегони озброєнь, яким РФ «протистоїть, але гарантовано забезпечить власну безпеку».

Того ж дня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що контакти з Україною на високому рівні неможливі, адже Київ зупинив переговорний процес.

Експерти ISW вважають, що такі заяви свідчать про спробу Кремля нормалізувати стосунки зі США з політичною та економічною вигодою, але водночас Москва затягує війну в Україні, аби отримати переваги на фронті та перешкодити мирним ініціативам.

«Росія також намагається дискредитувати Україну, безпідставно звинувачуючи Київ у зупинці переговорного процесу, щоб відволікти від жорстких вимог Москви, які фактично зводяться до повної капітуляції країни», — йдеться у звіті ISW.

Попри те, що Трамп влітку неодноразово погрожував запровадити проти Росії «пекельні» санкції за відмову від переговорів та продовження війни, наразі такі заходи ще не застосовано.

До слова, напередодні заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв висміяв нещодавню заяву Трампа про розгортання атомного підводного човна біля російських берегів. Медведєв назвавши цю заяву «новим епізодом трилера…» Він іронічно додав: «Важко знайти чорну кішку у темній кімнаті, особливо якщо її там немає».

Своєю чергою Трамп назвав Медведєва «тупою людиною».