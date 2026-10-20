"Росія відчуває перемогу": WP про наслідки останнього розвороту Трампа проти України

У Москві святкують тріумф: WP про те, як Путіну вдалося переграти Трампа та використати його проти Зеленського / © ТСН.ua

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Кремль розцінює останній поворот адміністрації Трампа проти президента України Володимира Зеленського як великий тріумф і, в поєднанні з політичними потрясіннями в Європі, як ознаку того, що підтримка України з боку Заходу нарешті руйнується.

Про це пише міжнародна журналістка-розслідувачка газети The Washington Post Кетрін Белтон.

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У Москві сприйняли зміну позиції Трампа як велику перемогу Путіна

Журналістка нагадала, що протягом 10 днів, що минули з моменту останньої телефонної розмови Путіна, Трамп оголосив про скасування санкцій на постачання російського дизельного палива на світовий ринок, обмежив доступ України до життєво важливих бойових супутникових систем, призупинив застосування нових масштабних санкцій проти Росії, а також ще рішуче виступив на боці Росії, закликаючи до усунення Зеленського та затримуючи постачання критично важливих ракет-перехоплювачів.

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У понеділок Трамп знову розкритикував українського президента, заявивши, що «настав час, щоб хтось інший вів переговори від імені України».

Ставки здаються вищими, ніж будь-коли, на тлі переговорів у Норвегії.

Зеленський визнав, що якщо Вашингтон об’єднається з Росією, Україна не виживе.

Хоча європейські лідери та Зеленський можуть сподіватися використати зустріч в Осло, щоб схилити адміністрацію Трампа зайняти жорсткішу позицію щодо Москви, кремлівські чиновники радіють, що перемога над Україною вже не за горами, і що нещодавні кроки Трампа є кроками до ще тіснішого союзу між Вашингтоном і Москвою.

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На думку авторки, нещодавнє посилення тиску Трампом на Зеленського може означати, що президент США знову намагається змусити українського лідера укласти угоду на вигідних для Москви умовах.

Тим часом, у Москві представники російської еліти заявили, що Путіну знову вдалося перевернути президента США.

Белтон нагадує, що Путін має багаторічний досвід у зачаруванні та маніпулюванні іноземними лідерами, а також продемонстрував постійну здатність лестити Трампу та перетягувати його на свій бік.

Санкції і дизельне пальне

Цього разу диктатор скористався побоюваннями Трампа щодо низьких рейтингів схвалення та захмарних цін на енергоносії напередодні проміжних виборів у США, запропонувавши угоду щодо російського дизельного палива, яка забезпечить лише частину щоденного споживання Америки та не вплине на ціни.

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Михайло Ходорковський, колись найбагатша людина Росії, а нині лідер опозиції у вигнанні, заявив, що нещодавні події повторюють закономірність у стосунках Путіна з Трампом.

«Вони вважають, що їм удалося скористатися ситуацією, як вони завжди це роблять; вони опортуністи, — сказав Ходорковський. — Вони дочекалися на момент додаткової слабкості Трампа і скористалися ним. Для Путіна все, що відбувається сьогодні, — це ознаки слабкості Заходу», — додав він.

Авторка статті нагадує, що у липні — після відмови Путіна від своїх максималістських вимог щодо України — Трамп нарешті, здавалося, став на бік Зеленського, заявивши журналістам, що президент України виконує «дивовижну роботу» і навіть запевнив, що підтримує глибокі удари України по російських нафтопереробних заводах.

«Це ескалація, але це також ескалація, яка може допомогти завершити» війну, — сказав тоді Трамп.

Але оскільки конфлікт США з Іраном затягувався, продовжуючи тиснути на зростання світових цін на нафту, а проміжні вибори все більше наближалися, адміністрація Трампа раптово знову змінила курс.

Після зустрічі 31 серпня з міністром фінансів Росії на заході «Великої двадцятки» міністр фінансів Скотт Бессент звинуватив у зростанні цін на паливо удари України по російських нафтопереробних заводах, а не війну в Ірані.

Тоді Путіну було легко переконати Трампа поділитися цією точкою зору, зазначили деякі спостерігачі.

Трамп загнаний у кут

«Найпростіше пояснення полягає в тому, що Трамп просто був зацікавлений у тому, щоб на проміжних виборах була тема для обговорення щодо дизельного палива, що в нього є угода про його зниження», — сказав Деніел Фрід, колишній помічник державного секретаря з питань Європи за часів адміністрації Джорджа Буша-молодшого.

«Я думаю, що це просто Трамп накидається на критику, бо почувається загнаним у кут і незадоволеним результатами проміжних виборів, а Зеленський стояв у нього на заваді», — сказав Фрід, особливо після того, як Зеленський публічно висміяв Трампа, назвавши його «слабким» після того, як він оголосив про угоду щодо дизельного палива.

«Потім Трамп посилив своє розчарування, щоб посилити тиск і спробувати домогтися врегулювання на основі угоди про велику силу з Путіним, який вміє грати зі своїми більш довірливими співрозмовниками», — сказав він.

Те, що Трамп і Путін поділяють погляд на те, що сильні особи повинні домінувати у світі, поділеному на сфери впливу, ще більше полегшило Путіну завдання, додав Фрід.

«Трампа, схоже, приваблювала ця точка зору протягом десятиліть», — сказав він. І тому, з погляду Трампа, Україна є стратегічно несуттєвою, і вона заважала використати цей момент як відмінний аргумент у передвиборній кампанії».

Симпатія до Путіна

Останній поворот Трампа до Путіна навряд чи був несподіванкою, сказав колишній високопоставлений співробітник розвідки США.

«Майже не має значення, що він каже, бо Трамп, здається, дуже зацікавлений. Він дуже сприйнятливий слухач», — сказав колишній співробітник розвідки, розмовляючи на умовах анонімності для обговорення делікатних питань.

«Якщо подивитися на довгострокові тенденції, він явно надає перевагу Путіну над Зеленським, і це виходить за рамки будь-якого тимчасового послаблення напруженості, яка існує у нього із Зеленським».

«Йому подобаються сильні авторитарні лідери», — сказав чиновник. «І глибоко всередині він переконаний, що Україна не може виграти цю війну, що Росія більша, Росія сильніша, Росія розчавить Україну, якщо це буде потрібно».

США хочуть змусити Україну укласти угоду до грудня

Ознаки вказують на те, що Трамп прагне змусити Україну укласти угоду до грудня, коли Трамп запросить Путіна приєднатися до нього на саміті лідерів G20 у Маямі, сказав Ендрю Вайс, експерт з питань Росії з Фонду Карнегі за міжнародний мир у Вашингтоні.

«Єдиний спосіб пояснити це полягає в тому, що це пов’язано з важливими подіями, що передували зустрічі G-20 у грудні», — сказав Вайс. «Мені здається, що тут насправді йдеться не про дизельне паливо чи далекобійні удари по нафтопереробних заводах. Насправді йдеться про те, що Трамп думає, що може підштовхнути українців до якогось політичного врегулювання».

«Росіяни намагалися використовувати адміністрацію як таран, щоб змусити українців здати Донбас. Але це лише відкриває шлях до подальшого обговорення обмежень на військові можливості України чи інших прихованих вимог Росії. Адміністрація Трампа неодноразово неправильно оцінювала бажання росіян, а ті не полегшують завдання, оскільки не говорять прямо, чого хочуть», — додав експерт.

Нагадаємо, Володимир Зеленський прибув до Осло на доленосні переговори зі США.

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