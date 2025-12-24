ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
525
Час на прочитання
2 хв

Росія відхилила новий мирний план з 20 пунктів: інсайдери розкрили «апетити» Путіна

Росіяни готують пакет зустрічних вимог, серед яких нові обмеження для ЗСУ, зняття санкцій та територіальні поступки, неприйнятні для Києва.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Прапори України та РФ

РФ відхилила мирний план, узгоджений США та Україною / © zn.ua

Поки світ сподівався на «різдвяне диво» і підписання мирної угоди до 25 грудня, у Москві вирішили, що нинішній план потребує серйозних правок. Росія не відкидає документ повністю, щоб не псувати стосунки з президентом США Дональдом Трампом, але й підписувати його в поточному вигляді не погоджується.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерело, наближене до Кремля.

Список вимог Москви

Інсайдер видання стверджує, що Кремль вивчає документ із «холодною головою», але бачить у ньому «типовий український план». Росіяни вимагатимуть включити до угоди такі пункти:

  1. Обмеження ЗСУ: Москва хоче скоротити чисельність української армії та перелік дозволених видів озброєння у післявоєнний період (Київ наполягає на армії у 800 тисяч осіб).

  2. НАТО та ЄС: Гарантії нерозширення Альянсу на схід. Щодо вступу України до ЄС, РФ вимагає збереження «нейтрального статусу».

  3. Мова та гроші: Закріплення статусу російської мови в Україні, зняття санкцій та повернення Росії заморожених активів.

Головний камінь спотикання — Донеччина

Найгострішим питанням залишаються території.

  • Позиція РФ: Москва готова відвести війська з Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської та Харківської областей (де вони ще присутні або мають претензії), але вимагає від України повністю вийти з Донецької області.

  • Позиція України: Київ категорично відкидає цю вимогу. Володимир Зеленський заявив, що здача укріпленого району зробить країну вразливою для нових атак.

«Ми в ситуації, коли росіяни хочуть, щоб ми пішли з Донецької області, а американці намагаються знайти спосіб, щоб це було „не відходом“ — бо ми проти відходу», — пояснив Зеленський.

США пропонують компроміс: оголосити спірні території Донеччини «вільною економічною» або «демілітаризованою» зоною.

Що пропонує Київ

Зі свого боку Україна погодила зі Штатами такі пункти:

  • Припинення вогню в день підписання угоди під наглядом міжнародних моніторів.

  • Проведення президентських виборів «якнайшвидше» після настання тиші.

  • Гарантії безпеки від США у разі порушення перемир’я Росією.

  • Чіткий дедлайн вступу до ЄС та фінансування відбудови.

Наразі Володимир Путін особисто не коментував план, але його прессекретар Дмитро Пєсков підтвердив, що контакти з Вашингтоном продовжаться найближчим часом.

Нагадаємо, у США зізналися, що обговорюють на переговорах, і заявили про наближення до миру. У Вашингтоні заявили, що знають, чого хоче Україна, але хочуть зрозуміти, що готова віддати Росія.

Дата публікації
Кількість переглядів
525
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie