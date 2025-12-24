- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 525
- Час на прочитання
- 2 хв
Росія відхилила новий мирний план з 20 пунктів: інсайдери розкрили «апетити» Путіна
Росіяни готують пакет зустрічних вимог, серед яких нові обмеження для ЗСУ, зняття санкцій та територіальні поступки, неприйнятні для Києва.
Поки світ сподівався на «різдвяне диво» і підписання мирної угоди до 25 грудня, у Москві вирішили, що нинішній план потребує серйозних правок. Росія не відкидає документ повністю, щоб не псувати стосунки з президентом США Дональдом Трампом, але й підписувати його в поточному вигляді не погоджується.
Про це пише Bloomberg з посиланням на джерело, наближене до Кремля.
Список вимог Москви
Інсайдер видання стверджує, що Кремль вивчає документ із «холодною головою», але бачить у ньому «типовий український план». Росіяни вимагатимуть включити до угоди такі пункти:
Обмеження ЗСУ: Москва хоче скоротити чисельність української армії та перелік дозволених видів озброєння у післявоєнний період (Київ наполягає на армії у 800 тисяч осіб).
НАТО та ЄС: Гарантії нерозширення Альянсу на схід. Щодо вступу України до ЄС, РФ вимагає збереження «нейтрального статусу».
Мова та гроші: Закріплення статусу російської мови в Україні, зняття санкцій та повернення Росії заморожених активів.
Головний камінь спотикання — Донеччина
Найгострішим питанням залишаються території.
Позиція РФ: Москва готова відвести війська з Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської та Харківської областей (де вони ще присутні або мають претензії), але вимагає від України повністю вийти з Донецької області.
Позиція України: Київ категорично відкидає цю вимогу. Володимир Зеленський заявив, що здача укріпленого району зробить країну вразливою для нових атак.
«Ми в ситуації, коли росіяни хочуть, щоб ми пішли з Донецької області, а американці намагаються знайти спосіб, щоб це було „не відходом“ — бо ми проти відходу», — пояснив Зеленський.
США пропонують компроміс: оголосити спірні території Донеччини «вільною економічною» або «демілітаризованою» зоною.
Що пропонує Київ
Зі свого боку Україна погодила зі Штатами такі пункти:
Припинення вогню в день підписання угоди під наглядом міжнародних моніторів.
Проведення президентських виборів «якнайшвидше» після настання тиші.
Гарантії безпеки від США у разі порушення перемир’я Росією.
Чіткий дедлайн вступу до ЄС та фінансування відбудови.
Наразі Володимир Путін особисто не коментував план, але його прессекретар Дмитро Пєсков підтвердив, що контакти з Вашингтоном продовжаться найближчим часом.
Нагадаємо, у США зізналися, що обговорюють на переговорах, і заявили про наближення до миру. У Вашингтоні заявили, що знають, чого хоче Україна, але хочуть зрозуміти, що готова віддати Росія.