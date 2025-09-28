Джей Ді Венс / © Associated Press

Російська сторона останнім часом відмовляється від будь-яких перемовин щодо врегулювання війни в Україні.

Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс, передає Fox News.

За його словами, після саміту на Алясці Росія відмовилася від двостороннього і трьохстороннього формату перемовин.

«Росіяни вбивають багато людей, втрачають багато своїх, і їм нема чого показати. Ми віддані миру, але для танго потрібні двоє… Ми активно домагалися миру від початку роботи адміністрації, але росіяни повинні прокинутися і прийняти реальність», — сказав віцепрезидент.

Він зауважив, що Росія втрачає багато солдатів, але не отримує значних успіхів на полі бою.

«Дуже багато людей гине. Їм нема чим пишатися. Скільки ще людей вони готові втратити? Скільки ще людей вони готові вбити за мізерну, якщо взагалі якусь, військову перевагу? Але наша позиція така: ми продовжимо працювати заради миру і сподіваємося, що росіяни нарешті усвідомлять реальність на землі», — додав віцепрезидент США.

