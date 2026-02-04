Росія відкидає гарантії безпеки для України і тисне на США перед переговорами: деталі

Трамп і Путін. / © Associated Press

Реклама

Російська Федерація продовжує прямо відкидати західні гарантії безпеки для України, спрямовані на запобігання черговому вторгненню.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, протягом останніх днів МЗС Росії та посадовці Держдуми повторили відхилення Кремлем західних гарантій безпеки, знову назвавши їх «неприйнятними» і заявивши, що країна-агресорка розглядатиме розгортання іноземних військ в Україні як «законні цілі». Мовляв, це може призвести до третьої світової війни та прямого військового конфлікту між ядерними державами.

Реклама

Зауважимо, український президент Володимир Зеленський нещодавно заявив, що угоди про гарантії безпеки між США та Україною готові до підписання сторонами. Водночас кремлівські посадовці, ймовірно, використовують наративи про можливу ескалацію, яка призведе до ядерної війни, щоб підштовхнути Вашингтон до відмови підписати документ про гарантії безпеки через страх.

«ISW продовжує оцінювати, що Росія навряд чи застосує ядерну зброю в Україні чи деінде, і що такі загрози є частиною зусиль когнітивної війни, спрямованих на підрив надання західних гарантій безпеки Україні», — йдеться у звіті.

Окрім того, Російська Федерація продовжує демонструвати відданість своїм початковим воєнним вимогам щодо мирного врегулювання в Україні. Зокрема тим, які спрямовані на знищення НАТО. Зокрема, днями російське МЗС заявило, мовляв, Росія повинна вивчити всі мирні пропозиції, щоб оцінити, чи є вони «прийнятними» та чи відповідають вони воєнним цілям та завданням Кремля.

ISW продовжує оцінювати, що Москва сигналізує про те, що будь-яка мирна угода, яка не відповідає їхнім вимогам до НАТО та Заходу за межами України, не задовольнить Росію та не призведе до тривалого миру, який може нормалізувати російсько-європейські або американо-російські відносини.

Реклама

Окрім того, Москва продовжує намагатися відвернути увагу та забезпечити поступки на майбутніх мирних переговорах 4-5 лютого в Абу-Дабі, які збігатимуться із закінченням терміну дії Нового договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь 5 лютого.

Зокрема, заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков висловився про те, що ядерна тріада Росії є високомодернізованою, і що країна створила та розгорнула «значні ресурси» для гарантування своєї безпеки. Мовляв, ніхто не може сумніватися в тому, що РФ може гарантувати свою безпеку «з усіх боків», і натякнув, що їм не потрібна гонка озброєнь для створення нової зброї для забезпечення своєї безпеки.

Кремль, імовірно, намагається використовувати риторику щодо нового договору СНО, щоб вплинути на майбутні переговори між США, Україною та Росією в Абу-Дабі 4 та 5 лютого — останні дні дії нового договору СНО перед його закінченням.

«Кремль намагається використати перспективу економічних угод між США та Росією, щоб переконати Сполучені Штати поступитися вимогам Росії щодо України», — наголошують аналітики.

Реклама

Зокрема, МЗС країни-агресорки заявило, що контакти між США та Росією щодо врегулювання в Україні є важливими, але це не єдині теми, які «заслуговують на увагу». У Москві стверджується, що стверджує, що США і РФ як «великі держави» повинні зосередитися на створенні взаємовигідних проектів у сферах, де їхні інтереси збігаються, таких як вуглеводні та критично важливі й рідкісноземельні корисні копалини.

Нагадаємо, другий раунд переговорів у форматі «Україна–США–Росія» заплановано на 4–5 лютого в Абу-Дабі. Зокрема, до складу української переговорної групи увійшли секретар РНБО Рустем Умєров, керівник ОП Кирило Буданов, заступник голови ОП Сергій Кислиця та начальник Генштабу генерал Андрій Гнатов. Делегацію РФ очолить начальник Головного управління Генштабу Росії Ігор Костюков.