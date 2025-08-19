Росія відкинула гарантії безпеки для України: що відомо після саміту на Алясці

Кремль / © Pexels

Російські чиновники переважно відхилили запропоновані Європою гарантії безпеки для України в потенційній мирній угоді. 18 серпня під час зустрічі з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами Дональд Трамп заявив, що президент Росії Володимир Путін кількома днями раніше на саміті на Алясці висловив готовність прийняти певні гарантії, однак Кремль фактично відмовився від більшості із них.

Про це повідомляє ISW.

Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова 18 серпня заявила, що Москва категорично відкидає будь-який сценарій, який передбачає появу в Україні військового контингенту за участю країн НАТО. Її позиція стосується як миротворчої місії під егідою Альянсу, так і контингентів окремих держав-членів НАТО, навіть якщо вони не входять до офіційної структури. Захарова наголосила, що будь-яке таке розгортання сил Росія розглядатиме як законну військову ціль.

Західні лідери нагадали, що йдеться не про військовий контингент НАТО, а про можливі миротворчі сили, покликані забезпечити режим припинення вогню. Трамп під час зустрічі заявив, що всі присутні країни підтримують негайне припинення бойових дій, аби зупинити нові жертви. Він підкреслив, що стале перемир’я можливе лише після додаткових переговорів.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Еммануель Макрон також висловили підтримку ідеї встановлення припинення вогню до або після потенційної зустрічі Трампа, Зеленського і Путіна. У Вашингтоні зазначають, що сторони можуть мати додатковий простір для переговорів під час можливої двосторонньої зустрічі лідерів України та Росії.

Таким чином, Захід наполягає на пошуку дипломатичного рішення та негайному припиненні вогню, але позиція Кремля залишається незмінною — відмова від будь-яких миротворчих ініціатив за участю НАТО.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час брифінгу у Вашингтоні наголосив, що гарантії безпеки для України можуть бути оформлені вже протягом найближчого тижня — десяти днів.

За його словами, одним із ключових пунктів гарантій стане пакет американської зброї, до якого увійдуть літаки, системи протиповітряної оборони та інші види озброєння.

Проте президент США Дональд Трамп поки що не взяв на себе зобов’язання відправляти американські війська до України в межах гарантій безпеки. Водночас конкретного бачення, якою має бути система оборони, наразі публічно ніхто не представив.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запропонував ідею формування контингенту з «коаліції охочих», який міг би бути розміщений в Україні після перемир’я чи мирної угоди. Втім, які саме сили можуть увійти до такого формату та якими будуть їхні завдання — поки невідомо. Військові експерти наголошують: деталі мають ключове значення.