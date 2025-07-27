Росія відмовилася від "золотої" угоди щодо України: що Трамп пропонував Путіну

Путін відхилив пропозицію Трампа щодо миру з Україною / © Getty Images

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Президент США Дональд Трамп запропонував кремлівському очільнику Володимиру Путіну компроміс щодо України, але той відмовився.

Про це сказала голова МЗС Австрії Беате Майнль-Райзінгер у коментарі для видання Die Welt.

За її словами, президент США після повернення до влади, зробив Путіну щедру мирну пропозицію, яка передбачала передачу Росії п’яти українських регіонів, включно з Кримом, а також відмову України від членства в НАТО.

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Як розповіла міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер, російський очільник відкинув ці умови та вирішив продовжувати війну.

«Якби Путін дійсно прагнув миру, він би використав цю нагоду й почав переговори. Трамп фактично передав йому Крим і частину Донбасу, плюс виключення України з Альянсу. Але замість цього він продовжує масштабну війну», — наголосила Беате Майнль-Райзінгер.

Вона також висловила сумнів у тому, що Росія має перевагу на фронті, як це подають деякі європейські політики.

«Так званий „імпульс“ Москви — під питанням. РФ несе серйозні втрати. Тіла солдатів скоро почнуть масово повертатися додому. Додайте до цього економічну кризу. Час не на боці Путіна — і він це чудово розуміє. Саме тому військова агресія триває з такою дикою жорстокістю», — заявила глава австрійського МЗС.

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Як вже зазначалося раніше, міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер розповіла, що президент Росії Володимир Путін не демонструє реального прагнення до миру — попри надану можливість завершити конфлікт на вигідних для нього умовах. Тож, Австрія теж звинуватила Путіна в затягуванні війни.

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