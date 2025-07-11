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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Росія відволікає США від війни в Україні: ISW про те, яку пастку готує Кремль

Кремль намагається змусити Вашингтон призупинити свої зусилля щодо припинення війни в Україні в обмін на розвиток двосторонніх відносин.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Володимир Путін

Володимир Путін / © Associated Press

Російська Федерація намагається використовувати дипломатичні відносини зі Сполученими Штатами Америки, щоб відвернути увагу від війни в Україні та потенційного відновлення двосторонніх відносин.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті російського МЗС про зустріч міністра Сергія Лаврова і держсекретаря США Марко Рубіо увагу приділяли обговоренню американо-російських питань, не пов’язаних з війною в Україні. Зокрема, відновленню контактів Вашингтона і Москви, економічній та гуманітарній співпраці, дипломатичні місії та запровадженні прямого повітряного сполучення.

Окрім того, наголошують в Інституті, заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, мовляв, не спостерігається «уповільнення прогресу» у розвитку американо-російських відносин.

Раніше в ISW оцінювали, що Кремль намагався використати економічні стимули, не пов'язані з війною в Україні, та перспективою переговорів між США та Росією щодо контролю над озброєннями, щоб отримати поступки від Білого дому щодо війни. Окрім того, диктатор Росії Володимир Путін безуспішно намагався використати переговори з Іраном щодо ядерної програми та пропозиції посередництва у конфлікті на Близькому Сході, щоб представити себе перед Дональдом Трампом “як ефективного переговірника в межах зусиль щодо забезпечення поступок щодо війни в Україні”.

“Кремль, ймовірно, намагається змусити Сполучені Штати призупинити свої дипломатичні зусилля щодо припинення війни в Україні в обмін на розвиток двосторонніх американо-російських відносин та економічних можливостей”, - підсумували в ISW.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо о чільник МЗС РФ Лавров зустрілися у Малайзії. У Москві заявили, що «відбувся предметний і відвертий обмін думками щодо врегулювання навколо України, обстановки навколо Ірану та Сирії, а також інших міжнародних проблем». Тим часом у Держдепі заявили, що політики обговорили «деякі ідеї» щодо того, якою може бути «дорожня карта» закінчення війни в Україні.

Тис часом американський Сенат готує найжорстокіші санкції проти Росії. Йдеться про 500%-ві мита проти країн, які купують російські товари та фінансують РФ. Законопроєкт про посилення обмежень можуть ухвалити вже цього місяця.

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