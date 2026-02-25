Заступниця міністра закордонних справ Мар’яна Беца / © УНІАН

Реклама

Під час засідання Рада Безпеки ООН заступниця міністра закордонних справ Мар’яна Беца заявила, що Росія, не досягаючи цілей на полі бою, дедалі частіше спрямовує удари проти мирного населення України.

Про це повідомляє Укрінформ.

«Росії не вдається досягти своїх цілей на полі бою, тому вона дедалі більше спрямовує свою ненависть проти цивільного населення», — сказала Беца.

Реклама

За її словами, лише за останній місяць Москва здійснила понад 6 тисяч атак безпілотниками, застосувала близько 5,5 тисяч керованих авіабомб та 158 ракет різних типів.

«Це терор, спрямований не проти армій, а проти пологових будинків, багатоквартирних будинків, електростанцій і автобусів… Це терор, спрямований на те, щоб погасити світло, тепло і надію. Чоловіки так не воюють. Люди так не вчиняють одне з одним», — наголосила заступниця міністра.

Вона підкреслила, що атаки на цивільну та енергетичну інфраструктуру безпосередньо впливають на безпеку атомних об’єктів.

За словами Беци, Росія навмисно завдає ударів по лініях електропередачі та підстанціях, які забезпечують стабільне живлення атомних електростанцій, створюючи ядерні ризики не лише для України, а й для всієї Європи.

Реклама

Окремо вона закликала міжнародну спільноту до невідкладних кроків задля гарантування ядерної безпеки, зокрема до запровадження тимчасового міжнародного нагляду над тимчасово окупованою Запорізька АЕС.

Заступниця міністра також звернула увагу на мілітаризацію українських дітей і примусове переміщення цивільного населення.

«Росія систематично піддає українських дітей мілітаризації, насильно змінює їхню ідентичність, змінює громадянський статус і прагне нав’язати їм ненависницьку ідеологію…», — зазначила вона.

«Це цілеспрямований компонент російської політики геноциду щодо України та українців», — додала Беца.

Реклама

На завершення вона наголосила на необхідності забезпечення невідворотності покарання для Росії та інших потенційних агресорів.

«Тільки усвідомлення невідворотності покарання може змусити Росію, інших порушників і потенційних агресорів дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права», — підкреслила заступниця міністра.

Раніше повідомлялося, що представниця США в ООН назвала країни, які допомагають Росії у війні проти України.

Ми раніше інформували, що військовий та громадський діяч Віктор Ягун заявив, що диктатор Путін більше не вірить у власну армію і робить ставку на тероризм.