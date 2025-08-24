Війна в Україні / © ТСН

Росіяни вперше за 3,5 роки повномасштабної війни проти України пішли на серйозні поступки.

Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю NBC News.

«Я не кажу, що росіяни поступилися у всьому. Але вони поступилися тим, що визнають територіальну цілісність України після війни», - сказав він.

Віцепрезидент США додав, що українці самі мають вирішити, де провести територіальні межі в їхній країні.

Ще однією поступкою держави-агресорки, за словами Венса, стало те, що росіяни визнали, що не зможуть встановити «маріонетковий режим» в Україні. Він нагадав, що окупанти хотіли цього від початку повномасштабного вторгнення.

«Вони справді виявили готовність до гнучкості щодо деяких своїх основних вимог. Вони обговорили, що необхідно для припинення війни», - наголосив віцепрезидент США.

Проте Венс визнав, що Росія не хоче перемир'я. Він вважає, що Кремль має на це декілька причин, але не озвучив їх.

«Ми не контролюємо дії Росії, якби ми це робили, війна закінчилася сім місяців тому», - додав американський віцепрезидент.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв’ю віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що війна в Україні не завершиться миттєво, але є сподівання на досягнення миру протягом найближчих шести місяців.