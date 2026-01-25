Росія вигадала ще одну умову для миру в Україні – ISW

Путін вимагає гарантій безпеки для російської православної церкви в Україні / © Associated Press

Реклама

Кремлівські чиновники продовжують реагувати на переговори, повторюючи відданість Росії початковим максималістським воєнним цілям російського диктатора Володимира Путіна в Україні. Вони намагаються риторично перекласти провину на офіційний Київ.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти зауважили, що кремлівські чиновники часто намагаються скористатися відсутністю ясності щодо результатів саміту США та Росії на Алясці у серпні 2025 року, щоб стверджувати, що на саміті досягнули спільного американсько-російського порозуміння та згоди щодо припинення війни в Україні, та представити угоду таким чином, аби це було вигідно Росії, зокрема, шляхом приховування власних зусиль Росії щодо перешкоджання мирному процесу.

Реклама

Кремлівські чиновники часто вимагають, щоб будь-яке військове чи дипломатичне припинення війни було спрямоване на усунення її «корінних причин».

24 січня в МЗС Росії заявили, що Москва, мовляв, наполягає на припиненні переслідування Києвом Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), як «умову для миру» в Україні.

Представники Кремля, повторюючи свої пропагандистські наративи, часто вимагають, щоб будь-яке військове або дипломатичне завершення війни враховувало її «першопричини».

Як зазначають в Інституті вивчення війни, Кремль давно контролює духовну доктрину РПЦ і використовує УПЦ МП як інструмент гібридної війни, навʼязуючи російську ідеологію українському суспільству та переслідуючи релігійні меншини на окупованій території України.

Реклама

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, чи підтримують Сполучені Штати вимогу Росії щодо статусу російської мови та прав УПЦ Московського патріархату.

«У нас в проєкті рамкової угоди — це ті 20 пунктів — все написано згідно з міжнародним правом. Є міжнародне право — це факт, який всі повинні визнавати, і це те єдине, що може всіх обʼєднати. Ми формували підхід до деяких пунктів згідно з тим, що Україна в майбутньому буде членом Євросоюзу. Тому ставлення до таких питань буде відповідним до європейського законодавства — до тих норм, які є базовими для Євросоюзу», — пояснив президент.

Нагадаємо, що російський диктатор Путін на зустрічі з Трампом на Алясці вимагав гарантій безпеки для російської православної церкви в Україні та надання російській мові офіційного статусу.