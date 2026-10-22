Втрата Донбасу відкриє Путіну шлях далі: Зеленський попередив, над якими містами нависне загроза

Володимир Зеленський. / © Associated Press

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Кремль, як головну умову завершення війни, вимагає від України віддати ключові міста у Донецькій області — Слов’янськ, Краматорськ і Дружківку. Втім, у цьому криється реальна загроза.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю The Diary Of A CEO.

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За словами глави держави, втрата цих територій створить загрозу для важливих промислових центрів України, зокрема на Дніпропетровщині.

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«Це веде просто до Дніпропетровської області — на Павлоград, Дніпро. Це найважливіші центри. Кривий Ріг — моє рідне місто, Нікополь — це промисловий, інженерний, виробничий хаб. Це економіка нашої країни», — наголосив Зеленський.

Він також пояснив, що на підконтрольній частині Донеччини розташована укріплена лінія оборони ЗСУ, яка має стратегічне значення для захисту країни.

«Якщо ми віддамо їм ці наші міста, тоді ризик величезний. Якщо він захоче йти далі, зможе захопити величезну кількість наших міст, якщо просунеться вперед. І ризик реальний. Ніхто нічого не гарантує», — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, The New York Times з посиланням на джерела повідомляло про те, що Трамп схиляє Зеленського до територіальних поступок. Він переконує Київ, що відстоювати збереження окупованих частин східних регіонів не варто. У Білому домі вважають, що Україна має показати готовність до переговорів, навіть якщо це означає відмову від суверенної території.

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Своєю чергою, Володимир Зеленський заявляв: Київ може зупинити бойові дії на нинішній лінії фронту, якщо Україна збереже контроль щонайменше над 75% своєї території. Водночас він наголосив, що припинення вогню має супроводжуватися надійними гарантіями безпеки.

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