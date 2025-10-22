Росія вимагає повної капітуляції України: Лавров відкинув план Трампа

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров / © Associated Press

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вкотре заявив, що Москва не погодиться на негайне припинення вогню, якщо воно не призведе до повної капітуляції України, прямо відкинувши вимоги США. Ця заява підкреслює рішучість Кремля досягти своїх початкових воєнних цілей. Українські та європейські лідери, натомість, підтримали пропозицію президента США Дональда Трампа про негайне припинення вогню.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Заява Лаврова про припинення вогню

Лавров знову наголосив, що Росія не погодиться на негайне припинення вогню в Україні, якщо воно не передбачатиме повної капітуляції української сторони.

За словами міністра, позиція Росії лишається незмінною від часу Аляскинського саміту у серпні 2025 року. Він зазначив, що Москва не потребує короткострокового перемир’я, яке «не веде нікуди», а прагне «довготривалого стабільного миру».

Коментуючи заклики США до негайного завершення війни, Лавров заявив, що припинення вогню не усуне нібито «корінних причин» конфлікту, серед яких він знову назвав розширення НАТО на схід і «дискримінацію російськомовних» в Україні.

Росія надалі прагне досягти cвоїх початкових воєнних цілей

«Заяви Лаврова підкреслюють рішучість Кремля досягти своїх початкових воєнних цілей, попри американські вимоги про негайне завершення війни», — зауважили аналітики.

У Кремлі неодноразово заявляли, що припинення вогню стане можливим лише після виконання вимог Росії — нейтралітету України, усунення чинного уряду, встановлення проросійської влади та зміни політики «відчинених дверей» НАТО.

«Заяви Лаврова є продовженням спроб Кремля показати президентові США Дональду Трампу, що його вимоги щодо негайного завершення війни несумісні з російськими воєнними цілями», — зазначається в оцінках експертів.

Україна і ЄС — за негайне припинення бойових дій

Тим часом Україна та її європейські партнери підтримали ініціативу Трампа щодо негайного припинення бойових дій. Президент України Володимир Зеленський разом із лідерами країн ЄС 21 жовтня оприлюднили спільну заяву, у якій політики висловили підтримку пропозиції президента США про негайне перемир’я та використання нинішньої лінії фронту як «відправної точки» для мирних переговорів.

Європейські лідери підкреслили, що Україна залишається «єдиною стороною, яка справді прагне миру», і повинна бути в максимально сильній позиції «до, під час і після будь-якого припинення вогню».

Також вони підтвердили намір спрямувати заморожені російські активи на підтримку України та «посилити тиск» на економіку і оборонно-промисловий комплекс Росії.

«Інститут вивчення війни (ISW) продовжує вважати, що економічний тиск сам по собі є недостатнім інструментом для того, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів, і що припинення війни в Україні також залежить від подальшої потужної військової підтримки України», — зазначають експерти.

Нагадаємо 21 жовтня Лавров відкинув негайне припинення вогню в Україні, заявивши, що воно «залишить більшу частину України під владою нацистів». Кремль вимагає «усунення причин конфлікту» до будь-яких переговорів.

Своєю чергою Трамп того ж дня заявив, що досі бачить шанс на припинення вогню в Україні. Водночас, він назвав свою потенційну зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним «марною», якщо вона не принесе результатів, хоча пізніше ці слова заперечив.