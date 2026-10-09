Росія вимагає від США скасувати санкції за перемир’я з Україною: що задумав Кремль

Тристоронні переговори США, України та Росії / © ТСН

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Росія вимагає від Сполучених Штатів пом’якшення санкцій як умову для можливого припинення ударів по енергетичній інфраструктурі України. Москва також намагається пов’язати енергетичне перемир’я з домовленостями про припинення вогню в Чорному морі.

Про це повідомляє Kyiv Independent із посиланням на американських та українських посадовців, обізнаних із перебігом переговорів.

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Перед можливим відновленням мирних переговорів Росія продовжує атакувати українську енергетичну інфраструктуру, спричиняючи масштабні знеструмлення. У Києві вважають, що Кремль таким чином намагається завдати Україні якомога більшої шкоди, щоб посилити власні позиції перед можливими домовленостями.

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Чого хоче Москва за припинення ударів

За даними джерел Kyiv Independent, за зачиненими дверима російські представники дали зрозуміти, що Москва готова розглядати пропозицію про енергетичне перемир’я. Однак Кремль пов’язує можливу угоду з додатковими вимогами, зокрема пом’якшенням запроваджених проти РФ санкцій.

Про це виданню повідомили троє співрозмовників, знайомих із перебігом переговорів. Українські посадовці підтвердили, що Росія домагається скасування частину обмежень, але наразі невідомо, які саме санкції вона хоче усунути.

Один із європейських дипломатів, поінформований про переговори, припустив, що Москва може прагнути розблокування заморожених російських активів.

«Якщо їм розблокують підсанкційні кошти… ймовірність того, що їх використають для ескалації (війни), є практично гарантованою», — заявив дипломат.

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Він також висловив сумнів у щирості російських намірів щодо припинення атак.

Офіційна позиція Кремля

Попри сигнали про готовність обговорювати угоду за зачиненими дверима, публічна риторика Кремля залишається скептичною.

8 жовтня речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Москва не бачить сенсу в переговорах про секторальне припинення вогню. Він звинуватив Київ у прагненні домогтися лише тимчасової паузи в енергетичній сфері замість довгострокового врегулювання.

«Київ наразі пропонує не довгострокове врегулювання, а скоріше припинення вогню в сфері, яка є його ахіллесовою п’ятою — в енергетичному секторі», — сказав Пєсков.

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Водночас, за інформацією видання, Сполучені Штати чинять тиск і на Київ, і на Москву, намагаючись домогтися припинення взаємних ударів по енергетичній інфраструктурі.

Спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер після останньої поїздки до Росії повернулися з враженням, що домовленість про енергетичне перемир’я може бути досягнута.

У вересні російський посланець Кирило Дмитрієв двічі відвідував США, де зустрічався з Віткоффом і Кушнером. Під час цих переговорів він повідомив американській стороні, що Москва хоче пом’якшення санкцій у межах можливої угоди.

Переговори для затягування часу

У Києві побоюються, що Росія намагається використати переговорний процес для отримання нових поступок, водночас продовжуючи військові атаки.

«Щоразу, коли починаються переговори, вони висувають все нові й нові вимоги», — сказав Kyiv Independent один з українських посадовців, обізнаний із перебігом обговорень.

Українська позиція полягає в тому, що припинення атак на енергетичні об’єкти має бути взаємним. Київ не хоче, щоб згода Москви на паузу в ударах стала приводом для надання Росії додаткових економічних переваг.

Ситуацію ускладнює те, що ширші мирні переговори залишаються фактично заблокованими через територіальні вимоги Кремля, які Україна вважає неприйнятними. Тому Вашингтон намагається досягти вужчих домовленостей щодо енергетичної інфраструктури та судноплавства в Чорному морі, не чекаючи вирішення всіх питань, пов’язаних із завершенням війни.

Про що говоритиме українська делегація у США

9 жовтня українська делегація має зустрітися у США з представниками адміністрації Трампа, щоб обговорити пропозиції щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та можливого перемир’я в Чорному морі.

Очікується, що українська сторона отримає інформацію про перебіг американських переговорів із Росією та попросить пояснити, яких саме санкційних поступок вимагає Москва.

Президент України Володимир Зеленський 8 жовтня, відповідаючи на запитання журналістів про можливі економічні домовленості між США та Росією, заявив, що Київ багато про що знає, однак не готовий публічно розкривати подробиці.

«Я не готовий говорити про це публічно чи детально», — сказав Зеленський.

Київ також сподівається, що обговорення енергетичного перемир’я та безпеки судноплавства в Чорному морі можуть створити умови для тристоронньої зустрічі України, США та Росії. За даними видання, наприкінці вересня спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф повідомив Зеленському про прагнення Вашингтона організувати таку зустріч наприкінці жовтня.

Перш ніж оцінювати перспективи домовленостей, українська сторона прагне з’ясувати, яких саме поступок вимагає Кремль і чи готова Москва припинити атаки без отримання додаткових економічних вигод.

Війна в Україні — останні новини щодо можливого перемир’я

Нагадаємо, президент Зеленський нещодавно повідомив, що Україна обговорює різні варіанти секторального припинення вогню, зокрема у сфері енергетики та на морі.

Коментуючи ініціативи окремих країн (зокрема Індії, Єгипту та Туреччини) щодо часткового припинення вогню на тлі російських атак на інфраструктуру, він підтвердив, що на порядку денному перебувають усі ключові напрямки.

Тим часом видання Axios повідомило, що спецпредставник президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер можуть наприкінці жовтня відвідати Москву для переговорів Володимиром Путіним щодо завершення війни в Україні.

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