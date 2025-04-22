Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Росія виштовхує Сполучені Штати з перемовин, щоб показати своє лідерство.

Про це президент Володимир Зеленський сказав сьогодні, 22 квітня, у розмові з журналістами.

«Коли вони (росіяни — ред.) кидають нам якісь закиди щодо розмов, я вважаю, що вони виштовхують із перемовин Америку, щоб показати своє лідерство», — заявив він.

Реклама

Зеленський назвав Америку «реальним лідером». Президент запевнив, що хоче, щоб Штати брали участь у переговорах і тиснули на Росію.

«Але ми готові відповідати за свої слова. Якщо „рускі“ завтра не просто готові до припинення вогню, а якщо вони припинять вогонь, ми готові сідати за розмови і переходити до інших кроків закінчення війни. Якщо хоч щось зроблено по факту, а не просто балаканина», — додав глава держави.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках переговорів з РФ Україна офіційно не визнає Крим частиною Росії.