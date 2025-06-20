Речник МЗС Георгій Тихий / © МЗС України

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Росія відверто ігнорує мирні ініціативи Сполучених Штатів Америки і переконана, що уникне негативних наслідків такої поведінки.

Про це написав речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у мережі Х.

Георгій Тихий прокоментував заяву прессекретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова, який стверджував, що Росія не зупиниться, бо має «стратегічну перевагу».

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«США: закликають до негайного припинення вбивств. Пєсков: салютує одним пальцем», — написав Тихий у мережі Х.

Він наголосив: чим довше Росія віритиме, що зможе уникнути відповідальності за відверту відмову від мирних зусиль США, тим більше вона робитиме, щоб продемонструвати нібито слабкість Сполучених Штатів.

Нагадаємо, 19 червня Андрій Сибіга (тодішній заступник керівника Офісу Президента України) підкреслив, що минуло рівно 100 днів з моменту згоди України на пропозицію США щодо припинення вогню. Проте Росія продовжує її ігнорувати, посилюючи терор.