Кремль / © Associated Press

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Росія повернулася до ультиматумів, які висувала НАТО ще перед повномасштабним вторгненням до України на початку 2022-го. Тоді Москва вимагала, щоб Альянс відвів свої війська до позицій 1997-го — ще до розширення НАТО на схід, ближче до російських кордонів. Тепер під час закритих переговорів із представниками президента США Дональда Трампа Росія знову висунула ці вимоги.

Про це йдеться у статті The New York Times.

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Позицію Москви викладено в документі, який російські чиновники поширили цього тижня під час переговорів. Копію документа отримало видання NYT від одного з учасників переговорного процесу.

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Автентичність документа підтвердила ще одна особа, обізнана з перебігом переговорів. Зміст свідчить, що «фюрер» Росії Володимир Путін практично не відмовився від своїх ключових цілей, попри понад 20 місяців дипломатичних зусиль Білого дому, спрямованих на припинення війни.

Вимоги Росії

У статті зауважують, що російські вимоги щодо відведення військ НАТО зі східного флангу, зокрема з Польщі і країн Балтії, фактично перетворюють питання європейської безпеки на одну з головних тем переговорів про завершення війни в Україні. Вони також розкривають справжню мету заяв «фюрера» Володимира Путіна, який постійно наполягає на усуненні так званих «першопричин» війни — широкого переліку претензій Москви до НАТО та України. На його думку, ці питання мають бути вирішені ще до припинення бойових дій.

Водночас документ демонструє, що економічні пропозиції, які представники президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер і Стів Віткофф робили Путіну, поки не змусили Москву піти на жодні поступки.

NYT повідомило, що російський документ датований 10 листопада. Він розкриває нові подробиці жорсткої позиції Кремля під час переговорів цього тижня в Абу-Дабі. Зауважимо, це була перша від лютого 2026-го особиста зустріч представників США, Росії та України, а також перший такий раунд після того, як Білий дім восени активізував зусилля, намагаючись включити вимоги Кремля щодо європейської безпеки до переговорного процесу.

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За словами двох співрозмовників, обізнаних із перебігом переговорів, цей документ відображає початкову позицію Москви. Водночас російські представники дали зрозуміти, що Путін нібито все ще може бути готовим до певних поступок.

Однак в Абу-Дабі делегація країни-агресорки чітко дала зрозуміти, що розглядає період холодної війни та очолюваний тоді Радянським Союзом Варшавський договір як модель майбутнього устрою Європи після завершення війни в Україні.

За словами присутніх на переговорах, росіяни стверджували, що окремі сфери впливу США та СРСР, які існували в той період, а також пов’язані з ними домовленості нібито зменшували ризик військових конфліктів. Втім, йдеться у статті, наскільки далеко Москва зможе просунути цю ідею, поки невідомо.

Нові ультиматуми Кремля

Представник США повідомив, що Віткофф і Кушнер нагадали російській стороні: від грудня 2021 року, коли Москва вимагала укласти новий договір про фактичне припинення більшості військової діяльності НАТО у значній частині Східної та Центральної Європи, багато чого змінилося.

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Американські посланці закликали Росію зосередитися на майбутньому. За словами джерела видання, представники Трампа готові розглядати нові пропозиції Москви, якщо ті передбачатимуть конкретні кроки Росії для зниження напруженості. Нині американська делегація намагається розвіяти побоювання, що Вашингтон може укласти масштабну угоду з Путіним за спиною України та європейських держав.

Однак після зустрічі російський помічник Путіна з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив журналістам, що диктатор сказав американцям: пропозиція Росії 2021-го щодо відведення сил НАТО досі відображає «наше бачення основ неподільної архітектури безпеки».

Американське видання наголошує, що документ, у якому викладено російські вимоги, не має офіційного бланка чи підпису. У дипломатії такі матеріали називають non-paper — неофіційний документ, який передає позицію однієї зі сторін.

У ньому, фактично повторюючи ультиматуми грудня 2021 року, Росія вимагає від НАТО відмовитися від подальшого розширення Альянсу, а також від будь-якої військової діяльності в Україні та інших країнах Східної Європи, Південного Кавказу й Центральної Азії.

Ба більше, деякі вимоги Путіна стали ще жорсткішими. Якщо п’ять років тому Москва вимагала від НАТО відмовитися від механізмів спільного використання ядерної зброї, які дозволяють союзникам США в Європі користуватися захистом американського ядерного арсеналу, то тепер Кремль хоче обмежити також ядерні можливості Великої Британії та Франції.

Зокрема, Росія вимагає, щоб Лондон і Париж виключили можливість застосування своєї ядерної зброї для захисту інших європейських держав. Такі варіанти ядерного стримування активно обговорюють у Європі протягом останнього року, зокрема через побоювання щодо готовності Трампа захищати союзників по НАТО.

Окремий блок російських вимог стосується України. Москва хоче повністю припинити постачання Києву будь-яких західних озброєнь, військової техніки та обладнання. Росія також нібито готова погодитися на вступ України до Європейського Союзу лише за умови, що наша держава не братиме участі у спільній оборонній політиці об’єднання.

Крім того, Кремль знову вимагає від НАТО відвести війська та військові бази до кордонів Альянсу станом на 1997 рік — до початку розширення на схід і вступу країн Центральної та Східної Європи.

Такий крок суттєво послабив би обороноздатність найбільш вразливих членів НАТО, зокрема Польщі та колишніх радянських республік Балтії — Естонії, Латвії й Литви. Фактично Москва прагне отримати право визначати, якою має бути система безпеки в Європі, та обмежити можливості країн Альянсу самостійно захищати себе.

Нагадаємо, Путін висунув територіальні ультиматуми Віткоффу і Кушнеру. В ISW наголошують, що диктатор не демонструє готовності поступатися жодною зі своїх вимог. Москва далі наполягає на початкових територіальних претензіях до України, а також висуває ультиматуми щодо демонтажу НАТО і повного перегляду європейської архітектури безпеки, сформованої після завершення холодної війни.

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