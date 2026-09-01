Росія висунула Україні новий ультиматум для миру: заява

Кремль. / © Associated Press

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У Російській Федерації зухвало заявили про нібито готовність до мирних переговорів з Україною. Втім, у традиційній манері висунула свої умови і ультиматуми.

Нову заяву зробила голова Ради Федерації Валентина Матвієнко.

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З її слів, Москва погодиться на переговори лише за умови укладення «надійного мирного плану». У Кремлі вимагають, аби угода гарантувала, що Україна нібито більше не становитиме загрози для РФ. Вона висловилася, що Київ нібито не має бути «анти-Росією» та «тараном для Заходу».

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Матвієнко цинічно заявила, що Росія нібито не збирається змінювати свої цілі у «сво» — тобто війні. Ба більше, брехливо додала вона, РФ буцімто не лише «впевнено» рухається до їхнього досягнення, а й «досягне» їх.

Також російська посадовиця зухвало звинуватила Захід у нібито намірах використати припинення бойових дій для переозброєння України. За її словами, після цього війна начебто може відновитися.

Заяви Кремля про мир

Речника Кремля Дмитро Пєсков заявив, що «контакти зі США тривають», але Москва наразі не має конкретної інформації щодо наступного раунду переговорів за участю Києва, Москви і Вашингтона. Водночас він зухвало повторив позицію Росії про «готовність» вирішувати питання дипломатичним шляхом.

Представник «фюрера» також заявив про продовження війни проти України для забезпечення інтересів Москви. Однак, каже Пєсков, через начебто відсутність такої можливості продовжує війну проти України, аби захищати власні інтереси.

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