У США розчаровані умовами РФ / © Associated Press

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У США розчаровані умовами, які Росія висунула для перемир’я з Україною як мінімум на 30 днів, адже вони нездійсненні.

Про це повідомляє ABC News.

«Тоді, як Україна та Росія обмінювалися посиленими атаками та провели другий раунд переговорів у Стамбулі, адміністрація Трампа залишалася помітно мовчазною, що сигналізує про зміну підходу США до посередництва в конфлікті», — пишуть експерти видання.

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Там зазначили, що президент США Дональд Трамп не зробив публічну заяву щодо ударів безпілотників України глибоко всередині Росії.

«Державний секретар Марко Рубіо був розчарований діями РФ, оскільки вона вирішила направити лише робочу групу дипломатів для представлення своїх інтересів за столом переговорів в Туреччині», — зазначає видання.

Неназвані офіційні особи США розповіли виданню, що вимоги Росії для припинення вогню щонайменше на 30 днів, які вона виклала в «меморандумі», не стали сюрпризом, але викликали розчарування.

Американські чиновники зауважили, що частину пунктів у «меморандумі» і Україна, і адміністрація Трампа вважають неприйнятними. За їхніми словами, такі вимоги свідчать про спробу Москви відкласти конструктивні переговори.

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Офіційні особи також зазначили, що хоча Трамп раніше різко критикував і Україну, і Росію, останніми днями він дедалі більше відсторонюється від цього питання.

Також у матеріалі йдеться про те, що незважаючи на погрози Трампа запровадити нові антиросійські санкції, жодних ознак того, що США підуть на це, немає.

Нагадаємо, Кремль поки не бачить перспективи для зустрічі президентів РФ, України та США Путіна, Трампа та Зеленського.

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