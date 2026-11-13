Росія висунула Європі вимоги щодо великого міста України, а також Фінляндії та Балтії —Bild

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Росія вимагає переглянути архітектуру безпеки в Європі, включаючи вихід Фінляндії з НАТО та відмову Альянсу від розміщення військових баз у країнах Балтії.

Про це пише BILD.

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Ці вимоги, за даними німецького видання BILD, пролунали під час неофіційних переговорів щодо припинення конфлікту в Україні. Їх також презентували європейським представникам на зустрічах в Абу-Дабі.

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Серед ключових умов Москви — збереження за Росією зайнятих українських територій та передавання їй всього Донбасу, зокрема районів Донецької та Луганської областей, які залишаються під контролем Києва.

Російські пропозиції передбачають також відмову НАТО від розміщення військових баз в Естонії, Латвії та Литві. Від Фінляндії, згідно з цим планом, потрібно вийти із Північноатлантичного альянсу.

Окремі умови стосуються майбутнього України. Російська сторона пропонує демілітаризувати порти Одеси та Миколаєва, щоб виключити їх використання як військово-морські бази. Ще один пункт стосується забезпечення свободи судноплавства у Чорному та Балтійському морях.

У план включені й пропозиції щодо Молдови. Росія виступає за перетворення країни на федеративну республіку, до складу якої мають увійти Молдова, автономна Гагаузія та невизнане Придністров’я. За можливого вступу республіки до Євросоюзу двом останнім регіонам пропонується надати право провести референдуми щодо незалежності.

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Натомість Москва, згідно з опублікованими даними, готова вивести ядерну зброю з Білорусі, відмовитися від розміщення на її території ракет середньої дальності, а також вивести російські війська з Придністров’я.

Водночас BILD звертає увагу, що поданий документ не є узгодженою мирною угодою. Йдеться про один із варіантів, що обговорюються в неофіційних переговорних колах. Паралельно працюють кілька груп посередників, зокрема пов’язаних із військовими структурами, які конкурують між собою.

Нові вимоги Росії щодо України — останні новини

Аналітики зазначають, що Путін і представники його делегації після чергового раунду тристоронніх переговорів в Абу-Дабі знову підтвердили незмінність максималістських вимог Кремля щодо України. В ISW наголошують, що РФ відмовляється погоджуватися на створення будь-якої демілітаризованої зони на території повоєнної України. Також Кремль не збирається відмовлятися від вимоги передати Росії неокуповані частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, які російська армія досі не змогла захопити.

Президент України Володимир Зеленський та українська дипломатія застерігають від спроб укладання будь-яких угод щодо нової архітектури безпеки між Європою та Росією до завершення війни.

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