Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс / © Associated Press

Реклама

Однією з головних перешкод у можливих мирних переговорах між Україною та Росією є територіальні претензії Москви. Росія вимагає передачі близько 6000 квадратних кілометрів українських земель, які вона досі не змогла окупувати військовим шляхом.

Про це заявив віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс.

Виступаючи з коментарем щодо поточного стану справ, заявив, що переговорний процес з часом зводиться до кількох ключових аспектів. Головним із них, як він зазначив, є територіальне питання.

Реклама

«Я думаю, що зараз ми знаходимося на етапі, коли нам вдалося звузити коло питань до кількох основних. Одне з питань стосується території. Росіяни хочуть отримати близько 6000 квадратних кілометрів, які вони ще не завоювали військовою силою. Ось чого хочуть росіяни», — сказав він.

Водночас за словами Венса, Україна, усвідомлюючи постійну загрозу, наполягає на наданні їй чітких гарантій безпеки від європейських або інших партнерів.

«Українці, з іншого боку, хочуть гарантій безпеки, чи то від європейців, чи від когось іншого, бо хочуть бути впевнені, що якщо вони укладуть угоду, росіяни не повернуться через кілька місяців чи років, вимагаючи ще більше», — пояснив він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент США Дональд Трамп наголосив, що потенційна мирна угода між Україною та Росією могла б включати обмін територіями. Він підкреслив, що за ці землі точилися бої понад три з половиною роки, і в них загинули сотні українських та російських військових.

Реклама

За даними The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела, у Кремлі вже озвучили свої умови щодо мирного врегулювання.