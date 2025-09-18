"Росія вже розвалюється": Портников розповів, що буде далі

Віталій Портников / © YouTube-канал Віталія Портникова

Росія вже перебуває у процесі розпаду, хоча цей процес може бути непомітним для багатьох.

Про це сказав політичний аналітик Віталій Портников.

Він пояснив, чому розвал Російської імперії не відбувся у 1991 році, а відбувається лише зараз.

«Імперська парасолька» і ментальна залежність

За словами Портникова, після 1991 року Росія зберегла вплив на колишні колонії завдяки створенню Співдружності Незалежних Держав (СНД). Однак головною причиною, яка утримала імперський простір від повного краху, була ментальна залежність багатьох країн, зокрема України.

«Тому що головною колонією, яка залишалася в ментальній залежності, була Україна, в якій у 1994 році було ще проведено дуже, я би сказав, ефективні реставраційні дії», — зазначив експерт.

Він нагадав, що наслідком цих дій стало обрання президентом України у 2010 році «відвертого російського агента», а у 2014-му «весь уряд втік до Москви».

Неминучий розпад

Віталій Портников наголосив, що «імперська парасолька» Москви, яка десятиліттями утримувала колишні радянські республіки, зараз «на очах розлізається». Він зауважив, що багато хто фантазує про розвал Російської Федерації, але не помічає, що імперський простір лише починає розвалюватися.

На думку Портникова, капітуляція колишніх колоній у 90-х роках дозволила Кремлю утримувати їх у своїй орбіті. Однак сьогодні ці механізми впливу вже не працюють, що робить розпад Російської імперії неминучим.

Нагадаємо, за словами Віталія Пекаря, війна Росії проти України не закінчиться з припиненням бойових дій. Після того, як «гармати замовкнуть», Кремль спробує реалізувати свої імперські амбіції, але вже іншими методами — політичними, медійними та культурними.

Експерт застерігає: після завершення війни Україна може зіткнутися з новою хвилею впливу з боку Росії — цього разу у вигляді організацій, які намагатимуться досягти того, чого не змогли здобути військові. За словами Валерія Пекара, політика Кремля стане продовженням війни іншими методами.

Москва може спробувати нав’язати Україні «грузинський сценарій», а якщо це не дасть результату — розколоти суспільство й занурити його у внутрішні конфлікти, щоб знівелювати українську перемогу.

Пекар наголошує, що небезпеку становлять не лише проросійські реваншисти, які прагнутимуть узяти реванш політичним шляхом, а й так звана «хвиля хороших росіян». Вони щиро вважатимуть, що «прекрасну Росію майбутнього» легше побудувати саме в Україні, а не на території РФ.

На їхню думку, Україна — це ідеальний плацдарм для втілення подібних ідей: тут уже є демократичні інститути, рух у бік Європи, а також «спільна культура» і «братній народ». Ба більше, вони переконані, що відновити й розвинути Україну набагато простіше, ніж Росію з її централізованою владою, авторитаризмом та зруйнованою економікою.