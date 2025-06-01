Російська делегація вже у Стамбулі напередодні переговорів з Україною

Прапори України та Росії / © Getty Images

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У Стамбулі готуються до чергового раунду переговорів між Росією та Україною. Представники делегації РФ вже прибули до столиці Туреччини.

Про це повідомляють росЗМІ.

«Російська делегація прибула до Стамбула для участі в переговорах з Україною», — цитує повідомлення агентство.

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Очікується, що під час нової зустрічі сторони обговорюватимуть ключові питання безпеки, гуманітарного характеру, а також потенційні шляхи до деескалації конфлікту.

Другий етап переговорів між РФ та Україною: що відомо

Російська та українська делегації провели свою першу зустріч 16 травня. За результатами переговорів було прийнято рішення про обмін полоненими за форматом «1000 на 1000». Було домовлено про продовження переговорів.

Другий етап переговорів розпочнеться о 13:00 у палаці Чираган.

За словами генерала Кіта Келлога, у переговорах між Україною й Росією сторони повинні бути готові до поступок.

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«Усі мають бути готові до поступок. До прикладу, сказати: „Гаразд, я готовий відмовитися від цієї частини дискусії, щоб ми дійшли до кінцевого результату“. І саме тут діалог має бути дуже важливим. Покажіть мені, що ви можете сказати: „Я готовий зробити цей важкий крок до зниження рівня насильства“. І це було зроблено між Мединським і Умєровим з українського боку. І це було важливо. Я маю на увазі звільнення тисячі полонених з кожної сторони», — пояснив Келлог.

При цьому, Росія обіцяла надати Україні меморандум про майбутню мирну угоду, який передбачатиме припинення вогню. Однак 28 травня міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що країна-агресорка досі цього не зробила.

Водночас преcсекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не говоритиме публічно про свій «меморандум», та уточнив, що деталі російського проєкту меморандуму щодо українського врегулювання не оприлюднюватимуть.