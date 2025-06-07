Росія вже воює з Британією: колишня радниця Трампа зробила сенсаційну заяву

Британські військові

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Велика Британія фактично перебуває у стані війни з Росією, а США під керівництвом Дональда Трампа не можуть бути гарантом безпеки. Такий жорсткий висновок озвучила докторка Фіона Гілл — колишня головна радниця Білого дому з питань Росії у період першого президентства Дональда Трампа. Вона є однією з авторок нового Стратегічного оборонного огляду Великої Британії (SDR), презентованого минулого тижня.

Про це повідомило видання Independent.

Докторка Гілл стверджує, що Велика Британія вже фактично перебуває у стані війни з Росією, яка протягом років вела гібридну агресію — кібератаки, отруєння, диверсії, спроби пошкодити підводні кабелі та інші елементи критичної інфраструктури.

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«Росія воює з нами», — сказала вона, вказуючи на серйозність загрози.

На цьому тлі стратегічний огляд оборони попереджає, що британська армія виявилася неготовою до великомасштабного конфлікту. У документі йдеться про хронічну нестачу боєприпасів, кризу медичного забезпечення для умов війни з масовими жертвами, а також кадровий дефіцит — лише обмежена кількість військових підрозділів нині готова до бойового розгортання.

Генерал сер Річард Барронс, один із авторів SDR, попередив: «Сьогодні крилата ракета може досягти території Великої Британії менш ніж за 90 хвилин».

Міністр оборони Джон Гілі наголосив, що Велика Британія має стати «вдесятеро смертоноснішою» у відповідь на виклики з боку Кремля та зростання військового потенціалу Китаю.

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Прем’єр-міністр Кір Стармер, презентуючи стратегічний огляд на суднобудівному заводі в Говані (Шотландія), анонсував масштабну реформу оборонної сфери: армію мають збільшити до 100 тисяч військовослужбовців, побудувати 12 нових підводних човнів, активніше використовувати дрони та штучний інтелект.

Водночас Стармер уникнув конкретних зобов’язань щодо збільшення витрат на оборону до 3% ВВП до 2034 року, хоча саме це визначено в SDR як умова реалізації запланованої реформи.

Докторка Гілл наголошує на зміні статусу Сполучених Штатів як союзника: «Ми більше не можемо покладатися на військову парасольку США, як це було під час холодної війни». Вона різко критикує адміністрацію Дональда Трампа, яка, на її думку, ставить власні інтереси вище стратегічних партнерств і прагне вести окремі угоди з Кремлем.

Також експертка попереджає про можливий вплив американських популістських тенденцій на британську політику, зокрема щодо зростання впливу праворадикальних рухів, таких як Reform UK.

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Нагадаємо, Велика Британія у 10 разів збільшує постачання дронів для ЗСУ.