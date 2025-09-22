Емманюель Макрон / © Associated Press

Росія залишається дестабілізуючою та агресивною силою в Європі, яка прагне знищити території України та показати слабкість НАТО.

Про це президент Франції Емманюель Макрон заявив в інтерв’ю CBS News, коментуючи порушення повітряного простору Польщі російськими дронами минулого тижня.

«Росія є дестабілізуючою та агресивною силою в Європі. Впродовж останніх кількох тижнів вони збільшили напади на Київ, убивши багато мирних жителів. Вони порушили повітряний простір Польщі та Румунії. Їхній проєкт полягає в тому, щоб знищити якомога більше територій України, здобути перемогу та показати НАТО слабким», — наголосив французький лідер.

Він також підкреслив, що диктатор Путін не демонструє готовності до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

«Поки ми працювали дипломатичним шляхом, намагалися організувати двосторонні, тристоронні та чотиристоронні саміти, росіяни посилювали атаки на Донбасі. Але це було не лише там — вони збільшували провокації з одного боку й обстріли Києва з іншого», — пояснив Макрон.

На його думку, необхідно посилювати тиск на Росію та вводити нові санкції, аби змусити Кремль повернутися до переговорного процесу.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої обговорив атаку дронів РФ на Польщу.

Ми раніше інформували, що німецькі винищувачі перехопили в небі над Балтикою російський літак-розвідник, який не виходив на зв’язок.