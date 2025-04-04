"Росія є довгостроковою загрозою": Рютте про переговори і роль Китаю

Генсек НАТО Марк Рютте / © Getty Images

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Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що «м’яч щодо припинення вогню в Україні перебуває зараз на полі Росії».

Про це Рютте сказав на брифінгу у Брюсселі 4 квітня на полях засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ.

Генсек НАТО наголосив, що «усьому Альянсу ясно, що Росія є довгостроковою загрозою».

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Він каже, що «ніхто не наївний щодо Росії», але знову визнає необхідність вести переговори з Москвою про припинення війни.

«Очевидно, що зараз м’яч на російському полі, тож побачимо, що буде далі. Але я не хочу втручатися в ці перемовини (йдеться про переговори між США та РФ — Ред.). Подивимося, як це розвиватиметься. Поки що я мушу сказати, що справді вражений тим, як американці ведуть ці переговори, а також тим фактом, що вони тримають європейців і Україну в курсі того, що вони роблять і що відбувається», — сказав генсек НАТО.

Також Рютте додав, що США продовжують постачати Україні зброю та розвіддані, тому про вихід Штатів із контактної групи «Рамштайн» наразі не йдеться.

Крім того, він запевнив, що шлях України до НАТО незворотний. «Але ми ніколи не обіцяли, що рішення про вступ буде у рамках мирних домовленостей», — уточнив генсек.

На думку Рююте, за переговорним процесом уважно спостерігає китайський лідер Сі Цзіньпін, який «хоче знати в кінці, хто виходить на перше місце? Це Захід чи Росія?»

«І якщо це буде Росія, це дасть йому можливість подумати про те, що він міг би зробити у своєму регіоні, тому що він також має деякі територіальні претензії, які він, можливо, захоче потім розв’язати», — попереджає генсек НАТО.

Раніше Марк Рютте відповів, яким він бачить стійкий мир для України.