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Росія загрузла на фронті: США заявили про небезпечні плани Кремля
Представник США при НАТО попередив про російську загрозу для Альянсу, незважаючи на те, що війна в Україні виснажує країну-агресорку.
Російська Федерація загрузла у війні проти України і не може досягти суттєвого прогресу на фронті. Втім, може вдатися до провокацій або атаки проти однієї з країн НАТО.
Про це заявив постійний представник США при НАТО Метью Вітакер в ефірі Fox Business.
За його словами, Вашингтон і надалі відданий принципу колективної оборони НАТО. Водночас Вашингтон закликає європейських союзників посилювати власні оборонні спроможності задля стримування загрози від Росії. Зокрема, гібридні атаки.
«Росія зараз зав’язла в Україні. Вона не змогла і не може досягти будь-якого прогресу на фронті», — наголосив Вітакер.
Разом з тим дипломат попередив про те, що не можна виключати, що Кремль може спробувати здійснити дії проти однієї з країн Північноатлантичного альянсу.
«Ці агресивні дії — вторгнення до Україна, анексія Криму — я думаю, все це змушує нас вважати, що Росія може бути непередбачуваною і може бути готова вжити дій проти країни НАТО», — заявив американський політик.
З його слів, якби Москва пішла на такий крок, то зіткнулася б з «дуже сильним і здібним Альянсом, який з кожним днем стає сильнішим».
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зробив заяву про необхідність закінчення війни в Україні, назвавши конфлікт «дурною війною». З його слів, Америка прагне мати гарні відносини і з агресором Росією, і з Україною.
Водночас американський Міністр фінансів Скотт Бессент виправдався про свої переговори з очільником Мінфіну Росії Антоном Силуановим на саміті G20. Він наголосив, що війна в Україні не буде закінчена без таких зустрічей, а тому, з його слів, контакти з Москвою необхідні.