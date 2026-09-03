Росія загрузла на фронті: США заявили про небезпечні плани Кремля

Прапор США. / © Associated Press

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Російська Федерація загрузла у війні проти України і не може досягти суттєвого прогресу на фронті. Втім, може вдатися до провокацій або атаки проти однієї з країн НАТО.

Про це заявив постійний представник США при НАТО Метью Вітакер в ефірі Fox Business.

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За його словами, Вашингтон і надалі відданий принципу колективної оборони НАТО. Водночас Вашингтон закликає європейських союзників посилювати власні оборонні спроможності задля стримування загрози від Росії. Зокрема, гібридні атаки.

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«Росія зараз зав’язла в Україні. Вона не змогла і не може досягти будь-якого прогресу на фронті», — наголосив Вітакер.

Разом з тим дипломат попередив про те, що не можна виключати, що Кремль може спробувати здійснити дії проти однієї з країн Північноатлантичного альянсу.

«Ці агресивні дії — вторгнення до Україна, анексія Криму — я думаю, все це змушує нас вважати, що Росія може бути непередбачуваною і може бути готова вжити дій проти країни НАТО», — заявив американський політик.

З його слів, якби Москва пішла на такий крок, то зіткнулася б з «дуже сильним і здібним Альянсом, який з кожним днем стає сильнішим».

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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зробив заяву про необхідність закінчення війни в Україні, назвавши конфлікт «дурною війною». З його слів, Америка прагне мати гарні відносини і з агресором Росією, і з Україною.

Водночас американський Міністр фінансів Скотт Бессент виправдався про свої переговори з очільником Мінфіну Росії Антоном Силуановим на саміті G20. Він наголосив, що війна в Україні не буде закінчена без таких зустрічей, а тому, з його слів, контакти з Москвою необхідні.

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