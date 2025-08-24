Росія заявила про знищення 57 українських дронів у кількох регіонах

Прапор Росії / © Associated Press

За офіційною інформацією російського відомства, протягом вечірніх годин 23 серпня над територією кількох областей та акваторією Чорного моря відбулася масштабна атака безпілотників.

У період з 17:00 до 23:30 за московським часом чергові сили протиповітряної оборони РФ нібито перехопили та знищили 57 українських безпілотних літальних апаратів. Як стверджують у Міноборони Росії, удари дронів були спрямовані по територіях Брянської, Калузької, Смоленської, Курської, Ленінградської, Тверської, Новгородської, Орловської, Тамбовської областей, Московського регіону, Республіки Чувашія, а також по акваторії Чорного моря.

Російська сторона не повідомила про можливі пошкодження або жертв унаслідок падіння уламків збитих дронів. Офіційного підтвердження цієї інформації з українського боку наразі немає.

Раніше повідомлялося, що дрони атакували нафтопереробний завод «Кірішінафтеоргсинтез» у Ленінградській області Росії, який є одним із двох найбільших підприємств галузі в країні.