Росія заявила про знищення 57 українських дронів у кількох регіонах
У Міноборони РФ повідомили про масовану атаку українських БПЛА 23 серпня ввечері, заявивши, що всі цілі були перехоплені силами ППО.
За офіційною інформацією російського відомства, протягом вечірніх годин 23 серпня над територією кількох областей та акваторією Чорного моря відбулася масштабна атака безпілотників.
У період з 17:00 до 23:30 за московським часом чергові сили протиповітряної оборони РФ нібито перехопили та знищили 57 українських безпілотних літальних апаратів. Як стверджують у Міноборони Росії, удари дронів були спрямовані по територіях Брянської, Калузької, Смоленської, Курської, Ленінградської, Тверської, Новгородської, Орловської, Тамбовської областей, Московського регіону, Республіки Чувашія, а також по акваторії Чорного моря.
Російська сторона не повідомила про можливі пошкодження або жертв унаслідок падіння уламків збитих дронів. Офіційного підтвердження цієї інформації з українського боку наразі немає.
Раніше повідомлялося, що дрони атакували нафтопереробний завод «Кірішінафтеоргсинтез» у Ленінградській області Росії, який є одним із двох найбільших підприємств галузі в країні.