Росія залучила до переговорів людину, яку звинувачували у замаху на Буданова: хто такий Мінаєв

Україна та Росія / © ТСН.ua

Реклама

До складу російської делегації на переговорах із представниками України та США в Абу-Дабі увійшов керівник департаменту контррозвідувальних операцій (ДКРО) ФСБ РФ Дмитро Мінаєв.

Про це повідомляють видання «Агентство. Новости» та «Преступности.НЕТ».

Реклама

Хто увійшов до складу делегації РФ

Російську переговорну групу загалом формують 11 осіб. Основну делегацію очолює помічник президента РФ Володимир Мединський, до неї також увійшли заступники міністра закордонних справ Михайло Галузін і Сергій Рябков, начальник служби оперативної інформації ФСБ Олексій Комков та керівник Головного управління Генштабу Ігор Костюков.

Реклама

До експертної групи залучено ще шістьох посадовців, серед яких — заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Юрій Жигарловський та керівник ДКРО ФСБ Дмитро Мінаєв. Четверо представників РФ (Комков, Рябков, Мінаєв і Олег Постніков) раніше не брали участі у переговорах подібного формату.

Що відомо про Дмитра Мінаєва

Зазначається, що очолюваний Мінаєвим підрозділ ФСБ неодноразово фігурував у розслідуваннях щодо терористичної діяльності. Зокрема, у 2019 році тодішній голова СБУ Василь Грицак публічно назвав Дмитра Мінаєва головним координатором і замовником замахів на українських офіцерів — Максима Шаповала та Олександра Хараберюша, які загинули внаслідок підривів автомобілів у 2017 році.

Також у медіа додають, що ДКРО ФСБ під керівництвом Мінаєва організував невдалий замах на очільника Офісу Президента України Кирила Буданова у квітні 2019 року. На той час — офіцера ГУР МОУ, який очолив розвідку у серпні 2020 року. Тоді у Києві вибухівка під авто Буданова здетонувала передчасно. Операція ФСБ провалилася, а трьох російських агентів затримали.

Деталі діяльності підрозділу Мінаєва висвітлював і журналіст The Wall Street Journal Еван Гершкович. За даними WSJ, цей департамент також курував затримання громадян США в Росії задля обміну на російського кілера Вадима Красикова.

Реклама

Переговори України, США та Росії в Абу-Дабі — останні новини

Нагадаємо, 10–11 листопада в Абу-Дабі проходять тристоронні переговори за участю України, США та РФ щодо безпекових гарантій, припинення вогню і закінчення війни.

Вже 10 листопада Абу-Дабі завершився чотиригодинний раунд переговорів за участю України, США та Росії щодо миру. Головними темами переговорів стали гарантії безпеки. Попри чутки у ЗМІ, джерела спростовують пропозиції США щодо корегування меж Донбасу.

Після тристоронніх перемовин Кушнер заявив, що Путін демонструє готовність до завершення війни проти України, але лише «за належних умов».

Новини партнерів

Новини партнерів