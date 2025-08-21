Московський Кремль / © Associated Press

Заява міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про те, що Росія повинна стати одним із гарантів безпеки України була відкинута в Білому домі.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на неназваного американського чиновника.

У виданні зазначили, що йдеться про висловлювання очільника російського зовнішньополітичного відомства стосовно неприйнятності гарантій безпеки, подібних до натівських.

У цьому контексті Лавров згадав про пропозицію стамбульських переговорів 2022 року, коли йшлося про можливу участь в гарантуванні безпеки для України від усіх постійних членів Ради Безпеки ООН — тобто Росії, Китаю, США, Франції та Великої Британії.

Як повідомив співрозмовник The Guardian таку пропозицію Білий дім відкинув, хоча публічно про це не оголошував.

Наразі західні чиновники активно працюють над узгодженням плану безпекових гарантій для України, який би підтримала адміністрація Дональда Трампа. Військові опрацьовують чотири ключові сценарії, які дозволять стримати агресію Росії.

У Кремлі натомість заявили, що РФ погодиться, щоб безпеку України гарантували «на рівній основі» Китай, Сполучені Штати Америки, Велика Британія і Франція.

Нагадаємо, видання Bloomberg з посиланням на високопоставлених європейських чиновників, які побажали залишитися анонімними, повідомило, що останні заяви Лаврова щодо недопустимості гарантій безпеки для України за участі винятково країн Заходу фактично перекреслили домовленості, які начебто були досягнуті між Росією та США.