Росія запустила майже 1000 дронів по Україні: Зеленський терміново звернувся до НАТО

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Від початку минулої доби Росія випустила по Україні майже 1000 дронів. Через масовані атаки та проблеми з роботою Starlink президент Володимир Зеленський під час зустрічі в Брюсселі закликав генсека НАТО Марка Рютте терміново надати більше ракет для ППО та боєприпасів для F-16.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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Глава держави зазначив, що розпочав свій візит до бельгійської столиці з координації зусиль із очільником Альянсу.

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«Почав візит до Брюсселя із зустрічі з Генсеком НАТО Марком Рютте. Як завжди, тісно координуємося, щоб додати захисту та безпеки для України», — повідомив Зеленський.

За словами президента, масовані удари по енергетиці, житлових будинках та інфраструктурі стали відповіддю Москви на спроби знизити напруженість.

«На жаль, Росія відповіла на чергову спробу президента Америки знизити інтенсивність ударів новими хвилями атак проти нашої енергетики, житлових будинків та іншої інфраструктури. За минулі дні було кілька хвиль ударів балістикою, фактично постійно в нашому небі також ударні „шахеди“. Від початку доби вчора і дотепер росіяни запустили вже майже 1000 дронів», — наголосив він.

Зеленський наголосив, що через постійні обстріли та обмеження у роботі Starlink Україні критично важливо безперебійно отримувати допомогу від НАТО. Насамперед ідеться про ракети для перехоплення балістики та боєприпаси для F-16. Президент підкреслив, що нові пакети ППО щодня рятують життя людей, а також подякував Марку Рютте за підтримку.

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Нагадаємо, нестача перехоплювачів для Patriot посилює вразливість України перед російською балістикою, а подальші постачання можуть опинитися під додатковим ризиком через напруження між Києвом і Вашингтоном.

Варто зауважити, що ситуація загострилася на тлі погіршення відносин між Києвом і Вашингтоном після домовленості США з Москвою щодо імпорту російського дизельного пального та посилення тиску на Україну через удари по російській енергетичній інфраструктурі.

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