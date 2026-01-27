ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
31
Час на прочитання
1 хв

Росія займається терором проти мирного населення України — Пісторіус

Росія атакує цивільну енергетичну інфраструктуру України з особливою жорстокістю в зимовий період.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що удари Росії по енергетичній інфраструктурі України є «особливо цинічними» на тлі тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі.

Про це повідомляє DW.

За словами Пісторіуса, Росія атакує цивільну енергетичну інфраструктуру «з невпинною силою і жорстокістю в сувору зиму». Міністр назвав такі дії «терором проти українського населення в порушення міжнародного права».

Він також зазначив, що на тлі частих атак Україні бракує боєприпасів для систем протиповітряної оборони (ППО).

«Німецькі системи Iris-T постачаються більш-менш безперервно, тоді як поставки американських Patriot наразі неможливі, оскільки бундесвер уже використав понад третину своїх запасів і чекає на нові поставки зі США», — сказав Пісторіус.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін нині має обмежені можливості для подальшого нарощування допомоги Україні у сфері протиповітряної оборони.

Ми раніше інформували, що Росія вдарила по енергетиці Харкова, після чого частина міста залишилася без світла.

Дата публікації
Кількість переглядів
31
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie