- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 31
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія займається терором проти мирного населення України — Пісторіус
Росія атакує цивільну енергетичну інфраструктуру України з особливою жорстокістю в зимовий період.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що удари Росії по енергетичній інфраструктурі України є «особливо цинічними» на тлі тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі.
Про це повідомляє DW.
За словами Пісторіуса, Росія атакує цивільну енергетичну інфраструктуру «з невпинною силою і жорстокістю в сувору зиму». Міністр назвав такі дії «терором проти українського населення в порушення міжнародного права».
Він також зазначив, що на тлі частих атак Україні бракує боєприпасів для систем протиповітряної оборони (ППО).
«Німецькі системи Iris-T постачаються більш-менш безперервно, тоді як поставки американських Patriot наразі неможливі, оскільки бундесвер уже використав понад третину своїх запасів і чекає на нові поставки зі США», — сказав Пісторіус.
Раніше повідомлялося, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін нині має обмежені можливості для подальшого нарощування допомоги Україні у сфері протиповітряної оборони.
Ми раніше інформували, що Росія вдарила по енергетиці Харкова, після чого частина міста залишилася без світла.