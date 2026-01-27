Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що удари Росії по енергетичній інфраструктурі України є «особливо цинічними» на тлі тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі.

Про це повідомляє DW.

За словами Пісторіуса, Росія атакує цивільну енергетичну інфраструктуру «з невпинною силою і жорстокістю в сувору зиму». Міністр назвав такі дії «терором проти українського населення в порушення міжнародного права».

Він також зазначив, що на тлі частих атак Україні бракує боєприпасів для систем протиповітряної оборони (ППО).

«Німецькі системи Iris-T постачаються більш-менш безперервно, тоді як поставки американських Patriot наразі неможливі, оскільки бундесвер уже використав понад третину своїх запасів і чекає на нові поставки зі США», — сказав Пісторіус.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін нині має обмежені можливості для подальшого нарощування допомоги Україні у сфері протиповітряної оборони.

Ми раніше інформували, що Росія вдарила по енергетиці Харкова, після чого частина міста залишилася без світла.