Росія здійснює розвідку в інтересах Ірану: Зеленський назвав конкретні цілі

Президент України Володимир Зеленський

Реклама

У той час, коли США послаблюють санкції проти Росії, Москва забезпечує Іран даними супутникової розвідки, зокрема, щодо американських баз на Близькому Сході.

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський під час онлайн-брифінгу з журналістами.

Він зазначив, що, перебуваючи за межами України, щодня отримує розвідувальні дані в режимі онлайн, і навів приклад останньої доповіді, в якій йдеться про те. що російські супутники роблять знімки військових об’єктів США та їх партнерів на Близькому Сході.

Реклама

За словами українського президента, у переліку зафіксованих об’єктів:

авіабаза Дієго-Гарсія (Індійський океан);

міжнародний аеропорт Кувейту та нафтове родовище Великий Бурган;

авіабаза Принц Султан (Саудівська Аравія);

нафтогазове родовище Шайба (Саудівська Аравія);

авіабаза Інджирлік (Туреччина);

авіабаза Аль-Удейд (Катар);

окремі об’єкти в районі Хайфи (Ізраїль).

Зеленський зазначив, що у цьому списку немає українських об’єктів.

Український президент наголосив, що після послаблення санкцій з боку США держава-агресорка не лише заробляє додаткові кошти для своєї війни проти України. Кремль також може передавати розвідувальну інформацію для потенційних ударів по об’єктах в регіонах, де розташовані бази США та їхніх союзників.

«Агресора потрібно стримувати тиском, а не послабленням санкцій», — заявив Зеленський.

Реклама

Раніше очільниця зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що Росія надає допомогу Ірану, яка включає передачу розвідувальних даних для ударів по американських цілях на Близькому Сході.

Нагадаємо, у звіті Інституту вивчення війни (ISW) йдеться про те, що Росія розширює військову співпрацю з Іраном, надаючи технології для ударів по силах США та Ізраїлю. За даними розвідок, Москва передала нові дрони Тегерану у прагненнях послабити Вашингтон.