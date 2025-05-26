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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Росія здійснила рекордну атаку по Україні: Зеленський розповів про наслідки (фото)

Голова держави прокоментував масований удар РФ і заявив, що ворога може зупинити лише сила.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

У ніч проти 26 травня українські сили протиповітряної оборони й рятувальники працювали безперервно, реагуючи на безпрецедентну атаку Росії, що перевищила всі попередні за масштабом.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

«Російська армія застосувала проти наших міст найбільшу кількість дронів від початку повномасштабної війни — 355 ударних безпілотників, більшість з яких — „шахеди“. Також було 9 крилатих ракет. На жаль, є поранені та ураження цивільної інфраструктури», — наголосив голова держави.

За його словами, ця атака стала наймасштабнішою за всю війну, і багато з цих дронів — смертоносні «шахеди», які наносять значні руйнування та загрозу життю мирних людей.

«Географія удару цієї ночі — від Чернігівщини до Хмельниччини, від Харківської області до Одеської. Це вже третя ніч комбінованого російського терору — ударні дрони та ракети», — розповів президент.

/ © t.me/V_Zelenskiy_official

© t.me/V_Zelenskiy_official

Напади зачепили одразу декілька регіонів країни, показуючи системний характер агресії і небажання Росії припиняти вогонь. Причина зростання масштабів атак криється у відчутті повної безкарності Кремля та його ігноруванні світової спільноти.

«Тільки відчуття повної безкарності може дозволяти Росії завдавати таких ударів і постійно збільшувати масштаб. У цьому немає жодного військового сенсу, але є значний політичний сенс. Путін демонструє, наскільки він зневажає світ, який витрачає більше зусиль на „діалог“ із ним, ніж на тиск», — сказав він.

/ © t.me/V_Zelenskiy_official

© t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленський підкреслив, що ці удари — це спосіб тиску і демонстрація неповаги до міжнародних норм і цінностей, а також, що зупинити агресію можливо лише через силу і єдність усіх країн, які цінують мир і життя.

/ © t.me/V_Zelenskiy_official

© t.me/V_Zelenskiy_official

«Як і будь-якого злочинця, Росію можна поставити в рамки тільки силою. Лише завдяки силі — силі США, Європи, всіх націй, які поважають життя — можна досягти припинення ударів і справжнього миру. Без чіткої та сильної позиції світових лідерів війна не припиниться, а страждання українців триватимуть, — додав він.

Президент вважає, що відповідь на агресію має бути жорсткою: санкції мають посилюватися, а торгівля з Росією — припинятися.

«На збільшення російських ударів варто відповідати збільшенням санкцій. Ігнорування Росією дипломатії і відмова від припинення вогню — привід блокувати фінанси Росії і торгівлю її нафтою. Економічний тиск — це інструмент, який допоможе позбавити Росію ресурсів для продовження війни», — сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що видання Le Monde повідомляло, що начебто в України закінчилися ракети до ППО SAMP/T.

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