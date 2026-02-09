Росія змінила переговорну команду щодо України: політолог пояснив, що це означає

Переговори щодо війни в Україні прискорюються

У Росії вже відчувають серйозні економічні наслідки війни, що змушує Кремль активніше рухатися в напрямку переговорів щодо врегулювання війни проти України. На це, зокрема, вказує зміна складу російської переговорної групи — замість публічних політичних фігур з’являються військові, які безпосередньо розуміють ситуацію на фронті.

Про це в коментарі Фокусу заявив політолог Олексій Буряченко.

За його словами, прискорення переговорного процесу пов’язане не лише з дедлайнами, які окреслюють США, а й із внутрішніми проблемами самої Росії.

«Економічний тиск у РФ стає дедалі відчутнішим, і це впливає на динаміку перемовин. Про серйозність ситуації свідчить і те, що в переговорах дедалі менше фігурують медійні персонажі на кшталт Мединського, а натомість з’являються військові, які реально орієнтуються у фронтовій обстановці та здатні говорити про конкретні параметри завершення війни», — зазначає експерт.

На його думку, це може свідчити про наближення попередніх домовленостей щодо можливого виходу Росії з війни або її замороження. Втім, ключовою перешкодою залишаються нереалістичні вимоги Кремля.

«Поки Москва не відмовиться від ультимативних сценаріїв, зокрема вимог передати їй українські території без бою, справжнього дипломатичного зламу не відбудеться», — наголошує Буряченко.

Експерт також вважає, що навесні Володимир Путін опиниться перед стратегічним вибором: або шукати вихід із війни на тлі наростаючої економічної кризи, не доводячи систему до колапсу, або ж іти на нову літню військову кампанію, намагаючись здобути додаткові «козирі» на полі бою.

Водночас, за словами аналітика, відсутність реального тиску з боку США може підштовхнути Росію до продовження бойових дій, навіть попри озвучені Вашингтоном часові рамки.

«Формально і Київ, і Москва не відкидатимуть дедлайни Білого дому. Однак наскільки щирою є ця комунікація з обох сторін — питання відкрите. На жаль, нині слова та заяви американського президента дедалі рідше сприймаються як безумовний фактор впливу, що завдає удару по міжнародному авторитету США», — підсумував експерт.

Нагадаємо, як розповів політолог Олексій Буряченко, президент США Дональд Трамп не хоче довготривалого переговорного процесу щодо війни РФ проти України та розраховує до початку літа вийти щонайменше на формат стійкого перемир’я, що пов’язано з внутрішньополітичними цілями та підготовкою до виборів до Конгресу.

Водночас у США, а саме посол при НАТО Метью Вітакер, запевнив, що не встановлювали часових меж для закінчення війни в Україні.