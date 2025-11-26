Спецпосланець Трампа Стів Віткофф та помічник російського диктатора Юрій Ушаков

Спецпосланець президента США Дональда Трампа на мирних переговорах Стів Віткофф виявився «корисним ідіотом», якого Росія використовувала, щоб маніпулювати Трампом та впливати на позицію Білого дому щодо війни в Україні. Виток телефонної розмови Віткоффа з помічником кремлівського диктатора Юрієм Ушаковим свідчить, що він давав поради щодо поведінки Путіна, щоб той міг успішно просувати інтереси Кремля у розмовах з Трампом.

Про це пише головний міжнародний оглядач The Telegraph Девід Блер у своїй колонці.

Порушення неписаних правил

Девід Блер, який має значний досвід роботи у Міністерстві закордонних справ та на Даунінг-стріт, підкреслює, що сам факт розмови Віткоффа з Ушаковим є стандартним, але її зміст — ні. Хоча дипломатичні переговори вимагають прямоти та обговорення ідей, які виходять за межі публічних заяв, існує одне головне неписане правило: ніколи не можна інструктувати свого візаві, особливо з ворожої держави, як маніпулювати власним керівником.

«У той момент, коли ви починаєте допомагати своїм співрозмовникам змусити вашого шефа погодитися з їхніми ідеями, ви зазнаєте маніпуляцій», — наголосив Блер.

Сценарій для Путіна

Витік розшифровки розмови, оприлюднений Bloomberg, демонструє, як Віткофф охоче та завзято допомагає російській стороні. Він підказує Ушакову, що Путін має зателефонувати Трампу щодо угоди про припинення вогню в Секторі Гази, щоб «підтвердити, що ви вітаєте президента з цим досягненням, що ви його підтримали… що ви поважаєте його як людину миру».

«Я думаю, з цього вийде справді гарна розмова», — додав Віткофф.

Крім того, посланець Трампа підкинув ідею Ушакову про спільне розроблення «мирної пропозиції з 20 пунктів» для України, що фактично дало б Росії можливість вирішувати долю України за спиною її керівництва та європейських союзників.

«Будь-хто, хто читав витік розмови, не може уникнути висновку, що в особі Віткоффа росіяни знайшли свого корисного ідіота — він готовий, охочий і прагне допомогти їхнім планам», — констатує Девід Блер.

Нагадаємо, за інформацією західних ЗМІ, Кремль навмисно «злив» записи розмов помічників Трампа з росіянами, щоб саботувати «мирний» план та переговори щодо закінчення війни. Скандал із цими «плівками» набув такого розголосу, що в Конгресі вже вимагають відставки Віткоффа, який у розмові з Ушаковим висловлював «найглибшу повагу до Путіна».