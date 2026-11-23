НАТО / © Unsplash

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Росія систематично перевіряє готовність країн НАТО реагувати на військові загрози, зокрема випробовує їхні можливості через порушення повітряного простору ракетами та безпілотниками.

Таку думку висловив полковник ЗСУ у відставці, Герой України Дмитро Кащенко в етері Еспресо.

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Коментуючи випадок із російськими ракетами та дронами на території Польщі, військовий припустив, що Москва могла використати його для перевірки готовності польських і союзних структур. За його оцінкою, Росія регулярно тестує реакцію держав Альянсу, які розташовані поблизу України, зокрема Польщі та країн Балтії.

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«Я вважаю, що в першу чергу це було спрямовано на те, щоб пощупати алгоритми. Росія постійно перевіряє алгоритми роботи країн НАТО і тих, які найближче знаходяться до України по сусідству: Польщі, країн Балтії і так далі», — пояснив Кащенко.

Він зазначив, що завдяки таким інцидентам російська сторона може оцінювати, наскільки оперативно працюють системи оповіщення та радіолокаційної розвідки, як швидко реагують військові структури і чи готові об’єкти Альянсу до можливих загроз.

На переконання Кащенка, повторювані порушення повітряного простору держав НАТО мають стати приводом для детального аналізу слабких місць протиповітряної оборони та посилення захисту східного флангу.

«Вже давним-давно настав час продемонструвати Альянсу, що його східний фланг не є такою територією для биття, де такі інциденти можна сприймати як допустимі наслідки війни», — наголосив військовий.

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Окремо він звернув увагу на політичну складову російських дій. Польська влада назвала інцидент провокацією з боку Росії. Кащенко вважає, що Москва може намагатися не лише перевірити військову готовність НАТО, а й з’ясувати, наскільки міцною залишається політична єдність союзників.

Військовий висловив сподівання, що обговорення цього випадку завершиться спільним рішенням країн Альянсу щодо додаткових заходів для зміцнення безпеки його східного флангу.

Раніше повідомлялося, що під час масованої ракетної атаки Росії на Україну 20 листопада в повітряному просторі сусідньої Польщі зафіксували невідомі літальні об’єкти.

Ми раніше інформували, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте запевнив, що Альянс захищатиме кожен сантиметр території Польщі.

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