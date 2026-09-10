Росія знайшла «виправдання» удару по пункту пропуску: Молдова жорстко відповіла

Прапор Молдови. / © Reuters

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Молдова спростовує заяви Росії про те, що пункт пропуску «Тудора—Старокозаче» на кордоні з Україною, який вчора атакували безпілотники, нібито використовують для військової логістики. Мовляв, саме тому став ціллю російського удару.

Про це заявляє Міністерство закордонних справ Молдови, повідомляє Newsmaker.

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Твердження Москви у Кишиневі називають «хибними і абсолютно необґрунтованими».

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«Через територію Республіки Молдова зброю до України не перевозять — ні через пункт пропуску „Тудора — Староказаче“, ні через інші прикордонні пункти. Через ці пункти проходять люди — сім’ї, діти, матері та літні люди, які пересуваються між двома країнами», — йдеться в заяві МЗС.

У відомстві наголосили, що внаслідок атаки загинули двоє мирних мешканців, а кілька людей отримали поранення. Молдова назвала цинічними і неприйнятними спроби виправдати загибель цивільних заявами про нібито перевезення зброї.

«Молдова рішуче засуджує атаку і категорично заперечує спроби виправдати її за допомогою брехні та дезінформації», — йдеться у заяві.

Зухвале звинувачення РФ

Міністерство оборони Росії зухвало заявило про атаку «високоточною зброєю» по пункту пропуску «Старокозаче» в Одеській області. У Москві цинічно висловилися, мовляв, атакували логістичні об’єкти КПП, які нібито використовувалися для перевезення військових вантажів до України.

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Атака на пункт пропуску

Вночі проти 9 вересня Росія атакувала КПП на кордоні з Молдовою — міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Старокозаче» в Одеській області. БпЛА влучили по інфраструктурі та прилеглій території. Двоє осіб загинули.

У ДПСУ наголошують, що росіяни завдали ударіві по території пункту пропуску, так і по прилеглій території. Унаслідок атаки були знищені та пошкоджені транспортні засоби, зокрема автобуси, легкові автомобілі та вантажівки.



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