Росія знову кличе до переговорів: Пєсков озвучив позицію Кремля

РФ хоче говорити, але не визнає владу Зеленського / © Associated Press

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Росія знову заявляє про свою нібито відкритість до мирних переговорів щодо України. За словами речника Володимира Путіна Дмитра Пєскова, глава Кремля неодноразово підтверджував, що РФ «готова до переговорів без попередніх умов».

Про це повідомляють РосЗМІ.

Проте, стверджує Пєсков, «відповіді з української сторони досі немає».

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Водночас Москва ставить під сумнів легітимність української влади. За словами Пєскова, є «певні складнощі з легітимністю київського режиму», однак, додає він, «інтереси мирного врегулювання понад усе».

Нагадаємо, за словами ексміністр закордонних справ України Павла Клімкіна, оголошення Путіним так званого “перемир’я” на 9 травня, має на меті створити ілюзію ініціативи з боку Кремля, однак справжнього припинення вогню за цим не стоїть.