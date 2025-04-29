ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1104
Час на прочитання
1 хв

Росія знову кличе до переговорів: Пєсков озвучив позицію Кремля

В Росії неодноразово робили подібні заяви, однак жодного разу не йшлося про відведення військ або повернення окупованих територій.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
РФ хоче говорити, але не визнає владу Зеленського

РФ хоче говорити, але не визнає владу Зеленського / © Associated Press

Росія знову заявляє про свою нібито відкритість до мирних переговорів щодо України. За словами речника Володимира Путіна Дмитра Пєскова, глава Кремля неодноразово підтверджував, що РФ «готова до переговорів без попередніх умов».

Про це повідомляють РосЗМІ.

Проте, стверджує Пєсков, «відповіді з української сторони досі немає».

Водночас Москва ставить під сумнів легітимність української влади. За словами Пєскова, є «певні складнощі з легітимністю київського режиму», однак, додає він, «інтереси мирного врегулювання понад усе».

Нагадаємо, за словами ексміністр закордонних справ України Павла Клімкіна, оголошення Путіним так званого “перемир’я” на 9 травня, має на меті створити ілюзію ініціативи з боку Кремля, однак справжнього припинення вогню за цим не стоїть.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie