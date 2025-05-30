Росія знову кличе Україну до Стамбула: яку пастку може влаштувати Кремль

Переговори у Стамбулі 16 травня / © Getty Images

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Російська делегація готова відновити переговори з Україною 2 червня у Стамбулі. РФ нібито також готова представити меморандум Україні під час другого раунду прямих переговорів, однак документа так ніхто і не бачив.

Про це пише видання NYT.

У МЗС України закликали РФ надіслати «меморандум» з її умовами для встановлення припинення вогню. Затягування передавання документу може свідчити про те, що він наповнений нереалістичними ультиматумами.

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Міністр Андрій Сибіга нагадав, що Київ передав росіянам український документ з чіткою позицією.

«Для того, щоб будь-яка зустріч була суттєвою та змістовною, Україні необхідно отримати документ заздалегідь, щоб делегація, яка буде присутня, мала повноваження обговорювати відповідні позиції», — пояснив він.

Зауваження Сибіги прозвучали на тлі того, що і Україна, і Росія маневрували, щоб встановити умови та темпи мирних переговорів, одночасно намагаючись завоювати прихильність Білого дому, який погрожував повністю вийти з переговорів.

Метою Києва залишається спочатку забезпечити припинення вогню, перш ніж переходити до переговорів щодо ширшої мирної угоди. Росія виявила мало інтересу до припинення вогню. Натомість вона неодноразово заявляла, що хоче, щоб переговори були зосереджені на вирішенні «корінних причин» війни.

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Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що РФ поділиться своїм меморандумом лише під час нового раунду переговорів, що спонукало Україну звинуватити її у повільному розвитку мирного процесу.

«Українські чиновники заявили, що Росія може спробувати влаштувати засідку їхній делегації, запропонувавши умови, які не є прийнятними для Києва. Наприклад, вимогу вивести війська з територій, які вона все ще контролює, а потім звинуватити Україну у зриві переговорів через відмову від участі», — вважають журналісти видання.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров, що очолить українську делегацію в Стамбулі 2 червня, 28 травня повідомив, що передав очільникові російської делегації Володимиру Мединському меморандум від Києва щодо припинення вогню та чекають на зустрічні пропозиції Москви.

Представниця МЗС Російської Федерації Марія Захарова 29 травня заявила, що Кремль не передаватиме США меморандум щодо мирного договору, оскільки не має жодних домовленостей з іншими країнами щодо обміну документами.

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Аналітики вважають, що РФ приховує свій мирний меморандум від України, намагаючись у подальшому звинуватити Київ у блокуванні переговорів.