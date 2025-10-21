Росія знову "зіскочила з дипломатії": Зеленський сказав, що змусить Путіна домовлятися

Президент України Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність Києва закінчити війну та наголосив, що саме поточна лінія зіткнення може слугувати основою для організації діалогу. На його думку, далекобійні можливості України є ключем до продуктивного переговорного процесу.

Про це він сказав у вечірньому зверненні до українців у вівторок, 21 жовтня.

Ключ до миру — у далекобійності

Глава держави повідомив, що після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом була досягнута домовленість спробувати побудувати мирний діалог саме «на лінії, яка є зараз». Зеленський зазначив, що такий сигнал Трамп публічно озвучив своїй команді.

«Лінія фронту може бути початком дипломатії. Натомість Росія знову робить усе, щоб зіскочити з дипломатії», — заявив Зеленський.

Президент України підкреслив пряму залежність готовності Кремля до переговорів від військових спроможностей України.

«Як тільки питання далекобійності для нас — для України — трохи віддалилося, то майже автоматично Росія стала вже менш зацікавленою в дипломатії», — зауважив президент.

«Томагавки» як інвестиція в дипломатію

Володимир Зеленський назвав питання далекобійності «незамінним ключем до миру». Він зазначив, що дискусія щодо можливого надання Україні далекобійних ракет Tomahawk виявилася «сильною інвестицією в дипломатію».

«Ми змусили Росію показати, що „томагавки“ — це саме та карта, на яку вони зважають», — наголосив президент.

За його словами, «що більше української далекобійності, то більша й російська готовність закінчити війну». Президент додав, що Україна продовжить переговори щодо далекобійності як із європейськими, так і з американськими партнерами, хоча пріоритетом, безумовно, залишається протиповітряна оборона (ППО).

